Erdoğan'dan Beşir Atalay'a 'İstifa' cevabı

Yazar Abdulkadir Selvi'nin aktardığına göre, AK Parti'den istifa etmek istediğini söyleyen AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a söyleyen eski Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Beşir Atalay "Siz bilirsiniz" yanıtını aldı.

Abdulkadir Selvi, "Yeni partiler cephesinde ilginç şeyler yaşanıyor" başlık yazısında AK Parti'den istifa edeceği konuşulanBeşir Atalay ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesinin detaylarını paylaştı.

Selvi, köşesinde şu ifadeleri kullandı:

"Abdullah Gül- Ali Babacan partisinin kuruluş çalışmalarını yürüten eski Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'ın kısa bir süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret ederek, yeni parti kurma çalışmalarında görev aldığı için istifasını sunduğu söyleniyor. Erdoğan'ın da Atalay'a 'Siz bilirsiniz' diye karşılık verdiği ifade ediliyor."