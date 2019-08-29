0553 313 94 23

Erdoğan'dan anlamlı '30 Ağustos' mesajı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yayımladığı 30 Ağustos mesajında "Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ta, Doğu Akdeniz'de tüm tuzakları bozmaya kararlıyız"dedi.

29 Ağustos 2019 Perşembe 22:19
Erdoğan'dan anlamlı '30 Ağustos' mesajı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türk milletinin şanlı tarihinin altın halkalarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıl dönümünün kutladığına işaret ederek, Büyük Zafer'in 97. yılında millete bu zaferi armağan eden İstiklal Harbi'nin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Büyük Millet Meclisi'nin saygıdeğer üyelerini ve kahraman Türk ordusunun tüm askerlerini rahmetle minnetle yad etti.

Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ve dünyanın dört bir yanında yaşayan Türk vatandaşlarının her birinin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"26 Ağustos 1922 tarihinde Gazi Mustafa Kemal’in Başkomutanlığında başlayan Büyük Taarruz, verilen çetin mücadelelerinin ardından Dumlupınar’da zafere taşınmıştır. 30 Ağustos’ta kazanılan bu destansı zaferle milletimiz, kendisine reva görülen esaret gömleğini yırtıp atmış, ne pahasına olursa olsun bağımsızlığından taviz vermeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir. Son devletimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin de müjdesi olan Büyük Zafer, tarihten silinmek istenen Türk milletinin yeniden şahlanışının adıdır. Tarihteki tüm zaferlerimiz gibi 30 Ağustos’un arkasında da gözlerini kırpmadan hayatını feda eden kahramanlarımızın cesaretleri vardır. Milletimiz, dün olduğu gibi bugün de istiklal ve istikbali için canından aziz bildiği vatanı uğrunda aynı fedakarlık ve cesareti göstermeye hazırdır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin milli bekamızı korumak gayesiyle sınırlarımız içinde ve dışında yürüttüğü mücadele, bunun en açık delilidir. Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ta ve Doğu Akdeniz'de ülkemize karşı kurulan tüm tuzakları bozmaya kararlıyız. Milletimizin ve Kıbrıs Türklerinin haklarının gasbedilmesine kesinlikle izin vermeyeceğiz. Büyük Zafer'den aldığımız ilham ve cesaretle Türkiye’yi daha aydınlık, daha müreffeh bir geleceğe taşımak için mücadelemizi sürdüreceğiz. Ülkemize güvenen dostlarımızın desteği, aziz milletimizin dirayeti, bize inanan kardeşlerimizin duasıyla tıpkı 97 sene önce olduğu gibi, inşallah kutlu mücadelemizi zaferle taçlandıracağız. Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 22:19
  1. 30 Ağustos Zafer Bayramı
  2. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
  3. 30 Ağustos
  4. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Biz basını daha özgür, daha çoğulcu bir Türkiye arzu ediyoruz”
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Biz basını..
    2. Voleybolda milli maçın ardından
    3. İşten çıkartılan İBB çalışanlarının..
    4. Quaresma, Kasımpaşa'da ilk..
    5. Akit sordu, vatandaş cevapladı:..
    6. Real Madrid'den Şampiyonlar Ligi..
    7. "Real Madrid ile yarım kalmış bir..
    8. Bursa’da alt geçitten sızan gaz korku..
    9. UEFA Avrupa Ligi: Trabzonspor: 0 -..
    10. Futbol: UEFA Avrupa Ligi
    11. Havuz kenarına düşen yaşlı adam öldü
    12. Moskova'da Türk tasavvuf düşüncesi..
    13. Zonguldak Valiliğinden kaçak maden..
    14. Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off..
    15. Akcan, 30 Ağustos Zafer Bayramını..
    16. Bakan Turhan Mardin’de partililerle..
    17. Bakan Çavuşoğlu’ndan 30 Ağustos mesajı
    18. Erdoğan'dan anlamlı '30 Ağustos' mesajı!
    19. Trabzon'da otomobil dereye yuvarlandı:..
    20. Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa..
    21. Sarıyer’de trafik kazası: 5 yaralı
    22. Kılıçdaroğlu'ndan 30 Ağustos'a videolu..
    23. İBB'de işten çıkarmalar
    24. Türk madenciliğinde bir ilk: Dünyada..
    25. Alerji bölümü hangi hastalıklara bakar?
    26. "BAE'nin Yemen'e hava saldırılarında..
    27. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 30 Ağustos..
    28. Filenin Sultanları, Avrupa..
    29. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos..
    30. ABD'de çok şiddetli deprem!
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Soylu açıkladı: 3 gecede 3 binden 190 bine çıktı
    Soylu açıkladı: 3 gecede 3 binden 190 bine çıktı
    Gerilimde son perde! ABD savaş gemisi limana alınmadı
    Gerilimde son perde! ABD savaş gemisi limana alınmadı
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!

    Günün Karikatürü

    30 Ağustos 2019
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı