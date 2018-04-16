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Erdoğan'a sevgi seli! 'Ülkemizin tarihinde bir dönüm noktası...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı konuşma sırasında kendisini görmek isteyen vatandaşlar meydanları doldurdu. Konuşma alanında yakın oturan vatandaşlar ise evlerinin camına çıkarak cumhurbaşkanını selamladı.

16 Nisan 2018 Pazartesi 10:13
Erdoğan'a sevgi seli! 'Ülkemizin tarihinde bir dönüm noktası...'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün 6. Olağan Genel İlçe Kongresi'ni gerçekleştirmek üzere Üsküdar'daydı.

Burada yoğun sevgi seliyle karşılaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, pencerelerden çatılara kadar her yerden kendisini görmeye, sesini duyurmaya çalışanlara selam verdi.

"RABBİME BİNLERCE KEZ HAMDEDİYORUM"

Kongrede konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz'da destan yazıldığını belirterek "Böyle bir milletin evladı olduğum, böyle bir milletle yürüdüğüm için Rabbime binlerce kez hamdediyorum." diye konuştu.

"15 TEMMUZ DESTANI"

Erdoğan, "Hele bir 15 Temmuz destanımız var ki, ülkemizin tarihinde bir dönüm noktası olarak nesiller boyunca anlatılacağına inanıyorum. Böyle bir milletin evladı olduğum, böyle bir milletle yürüdüğüm için Rabbime binlerce kez hamdediyorum. Bugün artık maruz kaldığı saldırılar karşısında sinip alttan alan değil, saldırıları bizzat kaynağında yok etmeyi siyasetinin temeline oturtmuş bir Türkiye var." dedi.

 

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 10:13
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  • VeliVeli6 sa önce
    Senin Allah'ına kurban reis ölümüne reis bi işaretin yeter o zaman sana çemkirenleri elimizden kim alacak merak ediyorum
  • VeliVeli6 sa önce
    Senin Allah'ına kurban reis ölümüne reis bi işaretin yeter o zaman sana çemkirenleri elimizden kim alacak merak ediyorum
  • POLAT63POLAT636 sa önce
    rabbim siye hastalık üzüntü keder vermeyedularımız seninle BAŞKOMTANIM
  • ali uysaltaşovaali uysaltaşova7 sa önce
    CHP yi çıldırtan tablo tamda bu.
  • muratmurat7 sa önce
    mazlum muş yürü git lan burdan hıyar
  • Ömer Ömer7 sa önce
    Amerika ve Israel Sayin Reisi bir Kandil günününde bombalardan ....
  • OHRİDOHRİD7 sa önce
    Mazlum böyle konuşmaz bence bir sen zalimsin ilk önce nefsine zulüm eden sonra Devletine zulmedenlerdensin
  • YusufYusuf7 sa önce
    Dinli'leride görüyoruz kardeşlerini arkadan vuruyor.. çevrene bak biraz at gözlüğünü çıkar... mazlum
  • YusufYusuf7 sa önce
    ....eride görüyoruz kardeşlerini arkadan vuruyor.. çevrene bak biraz at gözlüğünü çıkar... mazlum
  • FurkanFurkan7 sa önce
    Yem torbasına bakmayan at gösterebilir misin dünyada bana.....her devlet menfaatine çalışıyor şu an bizi arkadan vuran suud amı,arabın her çeşidinemi,azeriyemi,iran'amı,yada hangi gavura güveneceğiz,birader boş boş yazma,......
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