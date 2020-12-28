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Gündem Erdoğan'a hakaret etmişti... "P.ç"e komik ceza: Serbest bırakılan CHP'li başkan kararın ardından meydan okudu
Gündem

Erdoğan'a hakaret etmişti... "P.ç"e komik ceza: Serbest bırakılan CHP'li başkan kararın ardından meydan okudu

‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla yargılanan CHP Gaziantep Gençlik Kolları Başkanı Umut Can Kadaş, 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Ancak mahkeme tarafından hükmün geri bırakılması kararı verilerek serbest bırakıldı. "P.ç" gibi galiz küfürlerde bulunan ancak Serbest bırakılınca yüz bulan Kadaş'tan meydan okuyan bir açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2020-12-28 18:17:00 - 2020-12-28 18:42:06
Erdoğan'a hakaret etmişti... "P.ç"e komik ceza: Serbest bırakılan CHP'li başkan kararın ardından meydan okudu

 yeniakit.com.tr 

Son günlerde tecavüz olaylarının patladığı ve yönetimin sessiz kaldığı CHP'de, bir gençlik kolları başkanının yanına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ettiği hakaret kâr kaldı. 

Sosyal medyada hesabından Cumhurbaşkanına hakaret etmesi nedeniyle Gaziantep 24. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanan CHP Gaziantep İl Gençlik Kolları Başkanı Umut Can Kadaş'ın davası sonuçlandı.

Komik bir ceza ile yırtan Kadaş, 11 ay 20 gün hapis cezası aldı. Mahkeme tarafından hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilerek kindar başkan serbest bırakıldı.

Kararından yüz bulup şımardı ve meydan okudu

Kararın ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Kadaş, pişman olmak bir yana, adeta meydan okumasını sürdürdü.

Karar ile birlikte yüz bulan Kadaş, şu ifadelerde bulundu:

"Yürütmenin güdümünde çalışan yargı Cumhurbaşkanına Hakaret iddiası ile yargılandığım mahkemede 11 ay 20 gün hapis cezası ile cezalandırılmama karar verdi.
Bizleri sindirebileceğini zanneden zihniyet iyi bilsin ki her geçen gün dahada büyüyerek mücadelemize devam ediyoruz!"


 İşte Kadaş'ın skandal paylaşımları

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