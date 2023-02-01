Erdoğan'a, Baykar'la ilgili alçakça iftira! Yazıklar olsun size

Haydar Baş'ın kurucusu olduğu Bağımsız Türkiye Partisi'nin yayın organı Yeni Mesaj gazetesinde, "Siz bu kafaya ulaşmak için ne içiyorsunuz" dedirten bir yazı yayınlandı. Yeni Mesaj yazarı Hacı Gaydan, "Baykar Grubu'na en büyük darbe, bu iktidar döneminde vurulmuştur" diyerek kargaları bile güldürdü. Gaydan, "Yok artık" tepkilerine sebep olan iftiranamesinde özetle şunları kaydetti:

"Türkiye'de iktidarın en çok propaganda malzemesi olarak sarıldığı alan, milli savunma sanayisidir.

Sanırsınız ki, İHA-SİHA'ları Erdoğan yaptı. Son sürüm olan, Kızıl Elma'yı da AK Parti tasarladı!

Hep derim ve diyorum, Türkiye'de asla olgular üzerinde durulmaz. Varsa yoksa algı!

Sayın Cumhurbaşkanı da gerçekten bu konuda Nobel'lik maşallah.

Son dönemlerde milli savunma sanayi konusunda çok şahane gelişmelerin olduğu herkesin bildiği bir gerçek.

Bu konuda elini taşın altına koyan ve 5 kişilik ekiple işe başlayıp, şimdilerde 3.500 kişilik dev bir istihdama ulaşan Baykar şirketler gurubunu tebrik etmek ve her türlü devlet desteğini esirgememek lazımdır.

(...) Aslında bu konuda Baykar Gurubu'na en büyük darbe, bu iktidar döneminde vurulmuştur.

Lakin bir musibet bin nasihatten evladır sözünden hareketle, 15 Temmuz sonrası bu konuda hükümet destek olmasa bile köstek olmamıştır.

Yani ortada çok büyük bir başarı öyküsü varsa da, bu başarıda AK Parti hükümetinin bir katkısı olmamıştır. (...)"