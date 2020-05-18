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Erdoğan yeni göreve atamıştı! O amiral istifa etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevinden alınıp Genelkurmay Başkanlığı emrine verilen Tümamiral Cihat Yaycı, istifa etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 13:47:00 -
Erdoğan yeni göreve atamıştı! O amiral istifa etti

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevinden alınıp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile Genelkurmay Başkanlığı emrine verilen Tümamiral Cihat Yaycı istifa etti.

Tümamiral Cihat Yaycı'nın Genelkurmay Başkanlığı emrine atanmasıyla ilgili karar, cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Bu karar sonrası Tümamiral Cihat Yaycı, bugün açıklama yaparak istifa ettiğini duyurdu.

Cihat Yaycı kimdir?

Cihat Yaycı, 1966 yılında Elazığ'da dünyaya geldi. 1984 yılında Deniz Lisesi'nden, 1988 yılında Deniz Harp Okulu'ndan mezun oldu. Deniz Kuvvetleri Komutanlığının çeşitli gemilerinde branş subaylığı, bölüm amirliği, TCG Yavuz ile TCG Kemalreis'de II. Komutanlık görevlerinde bulundu. 2005-2006 yıllarında TCG Kemalreis Komutanı, 2011-2012 yılları arasında 5'inci Muhrip Filotillası Komodoru olarak görev yürüttü. 29 Temmuz 2016 tarihinde Tümamiralliğe terfiini müteakip, 2016-2017 yılları arasında Dz.K.K.lığı Personel Başkanı görevlerini icra etti. 20 Ağustos 2017 tarihinden itibaren Dz.K.K.lığı Kurmay Başkanı görevine atanan Tümamiral Yaycı, evli ve bir erkek çocuk babasıdır.

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