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Erdoğan resmen açıkladı! Mehmet Akif Ersoy'un evi müze oluyor

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstiklal marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy'un Türkiye'ye döndükten sonra kaldığı istiklal caddesinden Mısır Apartmanı 4. katındaki evini kamulaştırdık. Evini müze haline getiriyoruz. Türkiye'nin yeni Mehmet Akiflere Kemal Tahirlere ihtiyacı bulunuyor" dedi.

19 Aralık 2018 Çarşamba 16:20
Erdoğan resmen açıkladı! Mehmet Akif Ersoy'un evi müze oluyor

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törende konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un evinin müze haline getirileceğini açıkladı.

Erdoğan konuyla ilgili olarak şunları söyledi...

Sadece varisine vefa ödülü vereceğimiz merhum Mehmet Akif Ersoy'un fikir mirası bile bize yol açacak zenginliktedir. Devlet olarak merhum Akif’in mirasına sahip çıkmak için önemli bir adım atıyoruz. Mısır apartmanın dördüncü katındaki daireyi kamulaştırdı ve bu evi Mehmet Akif Ersoy müze evine çeviriyoruz.

“M.Akif'i ancak böyle yad edebiliriz”

İstiklal Marşı, Çanakkale şiiri, Mehmet Akif'in ismini tarihe altın harflerle yazmıştır. Akif'in bize sunduğu ışığı yeteri kadar değerlendirebildiğimizde onun aziz hatırasını ancak yad etmiş olabiliriz.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 16:20
  1. Çanakkale
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Erdoğan resmen açıkladı
  4. Mehmet Akif Ersoy'un evi müze oluyor
  5. Mehmet Akif Ersoy
  6. Mehmet Akif Ersoy Caddesi
  7. Büyük vefa

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