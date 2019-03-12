Erdoğan liseli gence Twitter'dan böyle cevap verdi

Ordu’nun Gölköy ilçesinde bulunan Gölköy Anadolu Lisesi öğrencileri 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla, İstiklal Marşı’na dair duygu ve düşüncelerini ifade ettikleri bir video hazırladı. Gölköy Anadolu Lisesi öğrencisi Furkan Gündüz, söz konusu videoyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı etiketleyerek sosyal medya hesabından paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Gündüz’ün paylaşımına Twitter hesabından “Sevgili Furkan, İstiklal Marşımızın derin anlamını idrak ederek birbirinden değerli cümlelerle ifade eden güzel genç kardeşlerimi ve seni gözlerinizden öpüyorum. İnanıyorum ki Türkiye, sizin gibi gençlerle birlikte inşallah tüm hedeflerine ulaşacak” şeklinde cevap verdi.