Erdoğan liderleri ziyaret edince... İşte teröristbaşı Feto'nun uykularını kaçıran 6 neden!

Star gazetesi yazarı Hüseyin Gülerce, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in uykularını kaçıran 6 nedeni yazdı. İşte Gülerce’nin bugünkü yazısı:

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, son konuşmalarında sürekli moral vermeye, dağılmaları önlemeye çalışıyor. Uyduruk rüyalarla iletilen “Az kaldı, bugünler geçecek yakında geliyoruz” yollu mesajların yoğunlaşmasının 6 sebebi var. Bunlardan üçünü, dün Anadolu Ajansı, emniyet yetkililerine dayandırarak haberleştirdi.

1. Bylock konusu. MİT ve Emniyetin tespitlerine göre 110 bin Bylock kullanıcısı var. Emniyet bünyesinde bu konuda özel bir ekip oluşturuldu.

İsimlerin tespitinin ardından kullanıcıların ByLock bilgileri, mesajlar ve giriş-çıkış yaptıkları zaman dilimleriyle ilgili içerik tespitine geçildi.

2. Mahrem imamlar konusu. Örgütün belkemiğini mahrem (gizli, sinsi) imamlar oluşturuyor. TSK, yargı, emniyet ve bürokrasi içerisindeki bu kişiler, dışarıdan bakıldığında sıradan insanlar. Çoğu devlet okullarında öğretmen... Mesela yargıda, adliyede çalışan bir memur, oradaki bayan hâkim ve savcıların mahrem imamlığını yapıyor.

Bugüne kadar yapılan çalışmalarda yaklaşık 4 bin 670 ismin örgütün mahrem imamı olduğu belirlendi. Örgütün hücre evi olarak bilinen "gaybubet" evlere düzenlenen operasyonlarda, bunlardan bin 400'ü yakalandı. Bin 700'ünün ise farklı FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklanarak cezaevine konuldukları anlaşıldı. Firari bin 570 mahrem imam var. Mahrem imamlar, kendisini 15 Temmuz’dan sonra saklamaya devam eden örgüt üyelerinin deşifre olmasında büyük pay sahibi.

Fetullah Gülen’i en çok yıkan hususlardan biri, pek çok itirafçı çıkmasının yanında bilhassa mahrem imamların itirafları…

3. Ankesörlü telefon konuşmaları konusu. FETÖ mensupları, ByLock ve örgüt içinde kullandıkları diğer haberleşme programlarının deşifre edilmesinin ardından büfeler ile kent merkezlerinde belli noktalarda bulunan ankesörlü telefonlar üzerinden haberleşiyordu.

Bu konuda yapılan operasyonlarda 8 bin 360 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden yaklaşık 4 bin 200'ü etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı olmak istedi. Bir kısmı, yeni ve yeterli bilgi vermediği için serbest bırakılmadı.

Ankesörlü telefonlardan yaptıkları görüşmelerin takip edilemeyeceğini düşündükleri için FETÖ bünyesinde büyük bir panik doğdu.

4. FETÖMETRE konusu. Kendisi de bir FETÖ mağduru olan Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı’nın geliştirdiği kriterlerle, sadece Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 909 Bylock kullanıcısı tespit edildi.

5. MİT’in yurt dışı operasyonları. MİT’in yurt dışındaki operasyonları, örgüt elemanlarını derdest edip Türkiye’ye getirmesi, FETÖ ile mücadelede devlete ne kadar özgüven ve moral veriyorsa, FETÖ’ye de, elebaşı Gülen’e de büyük moral çöküntüsü verdi. 20’den fazla ülkeden 90’a yakın FETÖ’cü terörist paketlenip Türkiye’ye getirildi.

Fetullah Gülen öylesine panikledi ki, firari teröristlerine “Dışarıda fazla dolaşmayın, bir araba yanınızda durur; sizi alıp götürür” diye seslendi.

6. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretleri. Sayın Erdoğan, gittiği her ülkede, en son BM Genel Kurulunda FETÖ konusunda doğrudan ikazlarda bulundu. İkili görüşmelerde FETÖ tehlikesine, 15 Temmuz ihanetine dair belgeleri masaya koydu.

Bu çabaların o ülkelerde etkisi çok oldu. Birçoğunda FETÖ okulları Maarif Vakfı’na devredildi. Bazılarında ciddi FETÖ yapılanmaları var, onun için ipe un seriliyor. Ancak yakın bir gelecekte onlar da ihanetin yüzünü mutlaka görecekler.

Başta ABD ve Almanya, Batılı ülkeler FETÖ’yü kullandıkları için bu örgütü himaye etmeye devam ediyorlar.

Güçlenen Türkiye, dünyayı FETÖ’ye dar edecek…