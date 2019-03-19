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Erdoğan kirli tezgahı açıkladı! "Türkiye ve Türk milletiyle hesabı olan herkes 31 Mart'ı bekliyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'da düzenlenen AK Parti mitinginde halka seslendi. Erdoğan, "Türkiye ve Türk milletiyle hesabı olan herkes 31 Mart'ı bekliyor." dedi.

19 Mart 2019 Salı 15:09
Erdoğan kirli tezgahı açıkladı! "Türkiye ve Türk milletiyle hesabı olan herkes 31 Mart'ı bekliyor"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'da düzenlenen AK Parti mitinginde halka seslendi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Sakarya en ağır imtihanlara tabi tutulup hepsinden de alnının akıyla çıktı. Sakarya'nın gönlü vatan aşkıyla 4 mevsim baharı yaşıyor. Baharın müjdecisi cemreler 31 Mart'ta sandıklara da düşecek. Bugün Sakarya'da 45. İl Mitingimizi yapıyoruz. Şu ana kadar İstanbul'da 13, Ankara'da 8 ilçe mitingi yaptık. 39 günde 71 miting gerçekleştirmiş olacağız.

Cumhurbaşkanı olarak yürütmenin başında bulunduğumuz Cumhur İttifakı ile niçin çok çalışıyoruz? Muhalefet onda birimiz kadar çalışmıyor. Bizim bu kadar çok çalışmamızın sebebi ülkemizi ve milletimizi çok seviyor olmamız. Ülkemizin gücünün de istikrar ve güven ortamının sürmesinden geçtiğini biliyoruz. Türkiye ile Türk milletiyle hesabı olan herkes 31 Mart'ı bekliyor. 31 Mart ülkemizin tökezlemesini bekleyeler fırsat vermeyecek bir sonuçla çıkmak istiyoruz. 31 Mart bir beka seçimi.

Baktılar sandıkta olmuyor, 15 Temmuz'da darbe ile ülkemizi ele geçirmeye çalıştılar.

"Defol oraya git"

Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Bizim Güneydoğu Anadolu bölgemiz var,  Doğu Anadolu Bölgemiz, Karadeniz'imiz, Akdeniz'imiz, Orta Anadolu'muz, Ege'miz,  Marmara'mız var ama Kürdistan diye bir bölge Türkiye'de yok. Bu beyefendi Kürt de değil. Ne idüğü belirsiz, Kürdistan'ı çok seviyorsan Irak'ın kuzeyinde Kürdistan var. Defol oraya git. Biz yaradılanı yaradandan ötürü sevdik. Bizi bölemeyecekler, parçalayamayacaklar.

Senin bu ülkedeki tüm etnik unsurlara saygın olacak. Türkiye benim Kürt kardeşlerimden ibaret değil ki.

"Gelin bu karanlık oyunu bir kez daha bozalım"

CHP'ye gönül verenlere, İP'ye, SP'ye sempati duyanlara sesleniyorum. Gelin bu karanlık oyunu bir kez daha bozalım. Gelin ülkeyi tökezletmek isteyenleri bir kez daha hüsrana uğratalım. Bugün Türkiye'nin bir olma, beraber olma, iki parmakları gibi kenetlenme günüdür. Ülkemizde bazıları kendi tarihimizdeki zaferleri unutmuş olabilir. Yeni Zelanda'daki olayı gördünüz. Ama elin oğlu hiçbirini unutmamış. 2019'da gelmiş silahına kazımış. Cami basıp 50 müslüman kardeşimizi alçakça katletti. Bölücü örgütün amacı da aynı değil mi? Bazılarının gözleri vardır görmez, kulakları vardı duymaz, dilleri vardır konuşmaz. Bazıları da hepsini görür, duyar ama başka türlü konuşur. Bizim kalbimiz ve dilimiz aynıdır.

Sakarya'ya Şehir Hastanesi

Bu şehrimizi aşkla sevmekle kalmadık. Tarihi hizmetlerle de kavuşturduk. Sakarya'da 17 yılda 24 katrilyon yatırım yaptık. 28 bin seyirci kapasiteli bir stadyum, futbol sahaları yaptık. Millet bahçelerinin yapımına başlıyoruz. Sağlıkta bin 335 yataklı 17'si hastane olmak üzere 47 adet sağlık tesisini şehrimize kazandırdık. Sakarya Şehir Hastanesi'nin yapımına yakında başlıyoruz.

"Artık Sakarya'da üretiyoruz"

İmar barışı ile 179 bin Sakaryalı kardeşimizin sorununu çözdük. 133 kilometreden aldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 401 kilometreye çıkardık. Çatalca-Yassıören kesimiyle Habibler kavşağının resmi açılışını 3 gün önce Çatalca'da yaptık. Sakarya'ya hızlı treni getirmenin yanı sıra kente hızlı tren fabrikasını kurmak da bize nasip oldu. Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hattı aynı zamanda Sakarya'nın projesidir.  Türkiye teknolojisi bulunmayan modern metro araçlarını artık Sakarya'da üretiyoruz. Karasu Limanı'nı tamamyarak işletmeye açtık. Bu liman Karadeniz'den dünyaya açılan kapı olmaya adaydır.

"Yakında hizmete açıyoruz"

Gebze-Halkalı hızlı tren hattı İpek Demiryolu hattının ülkemizden geçen bölümü için çok önemlidir. Adapazarı-Pendik arasında tren seferleri başladı. Ballıkaya Barajını da yakında hizmete açıyoruz. Sulama tesisleriyle bin dekar araziyi daha sulamaya açacağız.

Sakaryalı çiftçilere 1,4 milyar lira tarımsal destek verdik.

Yatırımcılarımızı 13 katrilyon liralık yatırım teşvikiyle destekleyerek ilave istihdam oluşturduk.

 

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 15:09
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Sakarya
  4. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • Cüneyt BeyazCüneyt Beyaz21 dk önce
    seçimler kaldrılmalı,ülkemizi böyle risklere atmayagerek yok
  • mertmert30 dk önce
    Saygıdeğer Cumhurbaşkanım içiniz rahat olsun. İnşaallah Rabbim bizimle beraberdir. Siz doğru yol üzeresiniz.Bu aziz vatanın ve dahi alem-i İslamın birlik ve beraberliği için insanüstü gayret gösteriyorsunuz ancak bazı mühürlü göz ve kalpler bunu göremez kulaklar duyamaz. 31 Mart'a gelince 100 yıl önce aynı hain odakların dedeleri de Koca Sultan dedem Abdülhamit Han'a da aynı zalimlikle saldırıyorlardı. Ancak Allah bizimledir. Ölümüne arkandayız Koca Reis
  • AlperAlper32 dk önce
    500 milyar dolar krediyi, k im niçin, y üksek faizle aldı? Bunun faizi bile 80 milyonu aç komaz.Düşman yoktur,çıkar vardır derler. .
  • dürüstdürüst32 dk önce
    Seçim zaferinden sonra yeniden halktan bir şeyler isteme yerine gözle görünür temizlikleri her yerde bekliyoruz.Vallahi aksi halde son şans olur.YÖK ve Üniversitelerhala fetö yuvaları olarak duruyor.

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