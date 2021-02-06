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Gündem Erdoğan imzaladı! Boğaziçi Üniversitesi'ne Hukuk Fakültesi ve İletişim Fakültesi
Gündem

Erdoğan imzaladı! Boğaziçi Üniversitesi'ne Hukuk Fakültesi ve İletişim Fakültesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Boğaziçi Üniversitesi'ne Hukuk Fakültesi ve İletişim Fakültesi açılması kararı Resmi Gazete yayımlandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-06 02:33:00 - 2021-02-06 02:48:28
Erdoğan imzaladı! Boğaziçi Üniversitesi'ne Hukuk Fakültesi ve İletişim Fakültesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Boğaziçi Üniversitesi'ne Hukuk Fakültesi ve İletişim Fakültesi açıldı.. 

Boğaziçi Üniversitesi'ne Hukuk Fakültesi ve İletişim Fakültesi

Boğaziçi Üniversitesine Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanması sonrası üniversitede atılımlar başladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzalı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısı yayımlandı. Karara göre; Boğaziçi Üniversitesi'nde Hukuk Fakültesi ve İletişim Fakültesi açıldı.

Bazı akademistenlerden protesto

Öte yandan Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasına karşı çıkan bazı akademisyenler okulda rektörlük binasına sırtını dönerek protesto etti. Kimi zaman yağmurlu havada protestolarına devam eden akademisyenlerin eşcinsel sapkınların (LGBT) bayraklarının altına sığındığı görülmüştü.

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