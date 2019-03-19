Erdoğan ile iftihar ediyoruz

Harun Sekmen

Ümmet coğrafyası içerisinde stratejik bir önem taşıyan ve Arap Baharı olaylarının başladığı ilk ülke olması hasebiyle dikkat çeken Tunus’un eski Cumhurbaşkanı Dr. Munsif el Merzuki, Akit’e konuştu. Devrimden sonra Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan ve ülkenin normale dönmesi adına olağanüstü gayret gösteren Merzuki, İslam ülkelerinin durumunu gazetemize değerlendirdi. Modern dünyada var olmanın yolunun İslam Birliği’nden geçtiğini kaydeden Merzuki, Başkan Erdoğan önderliğinde Türkiye’nin İslam ülkeleri içerisinde etkinliğinin arttığını belirtti.

- Tunus’ta patlak veren Arap Baharı olaylarından sonra Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturdunuz. Bu süreci kısaca dinleyebilir miyiz?

Ben öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etmek istiyorum. O süreçte Tunus halkının yanında oldu. Tunus’ta çok zulüm vardı, baskı vardı. Şimdi değişiklik yaptık ve bu devam edecek. Tunus şu an eskiye nazaran çok daha iyi. Tunus’ta artık korku kalmadı. Büyük rahatlık oldu. Polisten korku son buldu. Tunus’un şuan ki en önemli sorunu da siyasi istikrar ve ekonomik problemlerdir.

- İslam dünyasının içinde bulunduğu kaotik durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Ümmet ülkeleri şu an büyük bir karışıklık içerisinde. İslam aleminin yaşadığı problemlerin vahdet ile çözüleceğine inanıyorum. Bu minval üzere güçlü bir İslam birliğinin şart olduğunu düşünüyorum.

İslam dünyasında yükselen bir ivmesi var

- Erdoğan önderliğindeki Türkiye’yi nasıl görüyorsunuz?

Son 16 yıldır Türkiye’nin İslam dünyası içerisinde artan bir ivmesi var. Bir Müslüman ülke olarak Erdoğan gibi bir liderle iftihar ediyoruz. Erdoğan’ı herkes hedef almış durumda. Bunların da üstesinden rahatlıkla gelecektir. Allah diğer İslam ülkelerine de Erdoğan gibi güçlü liderler nasip etsin.

- Erdoğan’ın dünya siyasetindeki duruşunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Suriye konusunda yaptıkları büyük bir teşekkürü hak ediyor. Çok insani ve ahlaki bir duruş. Hakeza diğer ülkelerde yaptığı insani dokunuşlar tüm dünyanın malumu…

- Türkiye ile Tunus arasında gelişen stratejik ilişkilere dair düşüncelerinizi alabilir miyiz?

Türk ve Tunus halkı kadim bağlarla birbirine bağladır. Türkiye ve Tunus isimlerinin birbirine yakın olması da bunun göstergesidir. Biraz önce de ifade ettim. Arap Baharı başladığında Türkiye’nin, Tunus’a çok desteği de oldu. Tunus’ta çok fazla Türk kökenli aile var. Bu da ilişkilerimize olumlu yansıyor.