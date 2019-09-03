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Erdoğan ile Babis'ten ortak basın toplantısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Çekya Başbakanı Andrej Babis ortak basın açıklaması yapıyor...

03 Eylül 2019 Salı 20:45
Erdoğan ile Babis'ten ortak basın toplantısı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya Başbakanı Andrej Babis'i resmi törenle karşıladı.

Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çekya Başbakanı Babis ortak basın toplantısı düzenliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

İlişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele aldık, ikili ticaret hedefimizi 5 milyar dolar olarak belirledik.

Çekya Türk öğrenciler için en çok tercih edilen ülkelerden birisidir.

Çekya'nın 15 Temmuz hain darbe girişimi karşısında verdiği desteğe teşekkür ediyorum.

Savunma sanayi alanında işbirliğimizi ileriye götürme konusunda görüşmelerimiz oldu.

Sayın Başbakanla terörle mücadele, göç krizi ve Ortadoğu'da yaşanan gelişmelerle ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Çekya'nın AB üyelik sürecine verdiği destekten de duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. Bu destek ve dayanışmanın önümüzdeki dönemde güçlenerek devam etmesini diliyorum.

Çekya Başbakanı Babis'in açıklamalarından öne çıkanlar:

Türkiye ile ticaret hacmimizi daha da arttırabiliriz. Enerji ve savunma alanında büyük işbirliği potansiyeli var.

Türk firmalarını görmek isteriz

Türkiye Cumhuriyeti dünyanın en büyük müteahhit firmaları olan inşaat firmaları olan ülkelerden biri. Bizim ülkemizde inşaat imkanları var, Türk firmalarını görmek isteriz. Kamyonların transit kotaları gibi engellerden de bahsettik.

Göçmen konusuna eğildik

Göçmen konusuna eğildik. Sayın Cumhurbaşkanının görüşleri beni çok etkiledi. Suriye konusunda özellikle. Ülkenizde 4 milyon göçmen var. Avrupa'nın da sorunları var. Burada sayın Cumhurbaşkanının görüşlerini gerçekten takdir ettim.

Ayrıntılar geliyor...

 

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 20:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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