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Erdoğan eşini kaybeden Demet Akbağ'ı aradı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, trafik kazasında eşini kaybeden Demet Akbağ'ı arayarak taziyelerini iletti.

13 Mart 2019 Çarşamba 13:27
Erdoğan eşini kaybeden Demet Akbağ'ı aradı

Oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika, İzmir'in Narlıdere ilçesi Çeşme yolunda geçirdiği trafik kazası sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bariyerlere çarparak şarampole yuvarlandı

Havayolu ile İzmir'e giden Zafer Çika, buradan Muammer Renda yönetimindeki pikap ile Çeşme'ye gitmek üzere yola çıktı. Araç, İstihkam Eğitim ve Merkez Komutanlığı yakınlarında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpan pikap, ardından şarampole yuvarlandı.

 

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Emniyet kemeri takılı olmadığı için ön camdan fırladı

Kazanın ardından otoyolda bulunan sürücüler, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, sürücünün yanında oturduğu anlaşılan Zafer Çika'nın, emniyet kemerinin takılı olmaması nedeniyle kaza sırasında aracın ön camdan fırladığını belirledi.

Hayatını kaybetti

İtfaiye ekiplerinin de yardımıyla kara yoluna çıkartılan yaralılara ilk müdahale buradaki sağlık ekibi tarafından yapıldı. Durumu ağır olduğu öğrenilen Zafer Çika, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyata alındı. Ameliyat sonrasında yoğun bakıma alınan Zafer Çika, gece saatlerinde hayatını kaybetti. Aynı hastaneye getirilen Zafer Çika'nın yanından bulunan sürücü Muammer Renda'nın tedavisi ise devam ediyor. Pikap çekici ile şarampolden çıkartılırken, kaza nedeniyle otoyolda trafik akışı, kontrollü şekilde sağlandı.

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Erdoğan'dan taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demet Akbağ'ı telefonla arayarak eşi Zafer Çika'nın vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti. Erdoğan, başsağlığı dileklerini sundu.

 

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 13:27
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