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Gündem Erdoğan düşmanlığında çığır açtı! Can Ataklı haddini aştı
Gündem

Erdoğan düşmanlığında çığır açtı! Can Ataklı haddini aştı

AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik düşmanca tavırlarıyla bilinen CHP yandaşı Can Ataklı, darbe ihtimalini az gördüğünü belirterek “Tayyip Erdoğan’ın gitmesi için çok büyük bir halk öfkesinin olması lazım” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-04 11:22:00 -

Can Ataklı, yeniden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan nefretiyle gündemde. 

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Ataklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görevini bırakması için yaşanmasını istediği senaryoları anlattı.

“Darbe ihtimalini en az görenlerdenim"

Konuşmasına darbe ihtimali ile başlayan Ataklı, “Darbe ihtimalini en az görenlerdenim. Darbe, hem de bugünün koşullarında darbe yapabilecek kabiliyet yok. Bana göre darbe yapmak çok zor.” dedi.

“Tayyip Erdoğan’ın gitmesi için çok büyük bir halk öfkesinin olması lazım.” diyen Ataklı, şöyle devam etti:

“Büyük bir doğal afet, büyük bir deprem..."

“Büyük bir doğal afet, büyük bir deprem, başka bir doğal felaket… Çok büyük sel, çok büyük yangınlar… Hani Avustralya’yı yakan yangın vardı ya o kadar büyük yangınlar, deprem, çok büyük can kaybına yol açacak sel felaketi gibi… Ama en korkutucu olan Türkiye’nin bir askeri başarısızlık elde etmesi.”

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