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Erdoğan: Ben olduğum sürece AK Parti'nin kapısından tek bir eğri odun giremez

Üsküdar'da halka hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz bu partinin başında olduğumuz sürece, AK Parti kapısından tek bir eğri odunun girmemesi için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

19 Mart 2019 Salı 20:02
Erdoğan: Ben olduğum sürece AK Parti'nin kapısından tek bir eğri odun giremez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'daki mitingde vatandaşlara hitap etti.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

İnşallah 31 Mart akşamı herhalde böyle bir toplantıyı burada yaparsınız, yaparız. Bugün bir kez daha Üsküdar'da olmanın, siz komşularla buluşmanın memnuniyeti içerisindeyim. Hamdolsun bugün dört mitingimiz de muhteşemdi. Özellikle de Kocaeli'de bizi bekleyen milyonlara hitap ettim. Kocaeli'de bizi dinleyen 120 bin kişiydi. Kuzey Marmara Otoyolu'nun bir safhasını daha milletimizin hizmetine sunduk. Bu saate kadar bizleri beklediniz. Her birinize tek tek teşekkür ediyorum. Sizlerin nezdinde tüm Üsküdar'a şükranlarımı sunuyorum. İnşallah 31 Mart'a kadar tempomuzu arttırarak sürdüreceğiz.

"Ne Haçlı artıkları, ne Bizans heveslileri ne de..."

Milletin desteğini, duasını alan bir siyasetçiyi durdurabilecek hiçbir fani güç yoktur. Milleti ile aynı hedefe yürüyen, aynı idealleri paylaşan bir devlet adamın önünü kesebilecek hiçbir engel yoktur. Yeter ki birbirimize sahip çıkalım, tarihimizi asla unutmayalım, davamıza ihanet etmeyelim. Yeter ki biz gözlerimizi hedeflerimizden bir an olsun ayırmayalım. Bunları başardığımızda Allah'ın izniyle ne Haçlı artıkları, ne Bizans heveslileri ne de Neonazi bozuntuları bizi yolumuzdan alıkoyabilir.

"Tek bir eğri odunun giremez"

Biz bu partinin başında olduğumuz sürece, AK Parti kapısından tek bir eğri odunun girmemesi için var gücümüzle çalışacağız.

Ayrıntılar Geliyor... 

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 20:02
  1. Kocaeli
  2. İstanbul
  3. Üsküdar
  4. miting
  5. Cumhurbaşkanı Erdoğan

YORUM YAZ

  • HırkaHırka53 dk önce
    Ankara'da doğalgaz yok mu?
  • hasanhasan54 dk önce
    en azindan odun oldugunuzu biliyorsunuz
  • OSMANLI OSMANLI 1 sa önce
    Reis sende gayet iyi biliyorsunda , beraber yürüdüğünüz arkadaşlarını deşifre etmek istemiyorsun , yalnız alenen seni satanları veya onlara göre senin sattıkların , bana göre sen pek bu işleri karıştıma millet hepsini biliyor , sonra çıkıpta çok iyi bildiğin , kandırıldım kelimesine alıştı millet .
  • Emrah AteşEmrah Ateş1 sa önce
    Reis öl de ölelim ama akp üç beş düz dik odun var.
  • hasanhasan1 sa önce
    Agam bizimle dalga gecirr...
  • bakibaki2 sa önce
    NE KONUŞUYO GENE BİRİLERİNE HAKARET EDİYORDUR TEHTİT EDİYORDUR.PEŞİNDEKİLEREDE YALAN KONUŞUYORDUR.BAKALIM BU SEFER HANGİ DOĞMAMIŞ ÇACUĞUNDAN MEKTUP GELMİŞ YADA DAHA ÖNCE YAPILAN BİR İŞİ BEN YAPTIM DİYORDUR

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