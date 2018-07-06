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Erdoğan, ABD'den 2 ismi yeni hükümet sistemi törenine davet etti!

Yeni hükümet sisteminin ilk cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan’ın, ABD’de yaşayan Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar ve “kanserin şifresini çözen adam” olarak tanınan Murat Günel’i, yeni hükümet törenine davet ettiği öğrenildi.

06 Temmuz 2018 Cuma 14:34
Erdoğan, ABD'den 2 ismi yeni hükümet sistemi törenine davet etti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan pazartesi günü saat 16:00'da TBMM'de yemin ederek görevine başlayacak... Ardından Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş töreni yapılacak. Saat 18.00'daki bu geçiş töreni bugüne kadar Beştepe'de verilmiş olan en geniş kapsamlı davet olacak. Zira tam 6 bin kişinin bu davette yer alması bekleniyor.

TÖRENE KİMLER DAVET EDİLDİ?

Törene davet edilenlerin listesi ise büyük bir merak konusu. Yabancı devlet başkanları başta olmak üzere iş dünyasından sanata, bilimden spora kadar bir çok ünlü ismin davetli listesinde olduğu söyleniyor. İşte o listeden 2 isim bugün medyaya düştü.

ABD'DEN GELECEK 2 BOMBA İSİM 

Davetli listesinde ilk sırada yer alan bu isimler Nobel ödüllü Profesör Aziz Sancar ile Profesör Doktor Murat Günel oldu. İkisi de davet için Amerika'dan özel olarak geliyorlar. Aziz Sancar ve Murat Günel, ABD Ulusal Bilimler Akademisi'ne seçilen 3 Türk bilim adamından ikisi. Üçüncüsü isim Prof. Serdar Bulun; ABD’nin Northwestern Üniversitesi Hastanesi Kadın Doğum Bölümü Ana Bilim Başkanı.

Bu bilgiyi Star Gazetesi yazarı Mustafa Kartoğlu 'yeni döneme damgasını vurmasını beklediğim en önemli alanın ‘bilim’ olduğunu yazmıştım. Davetliler arasındaki iki isim, bu beklentimi doğrular nitelikte' diyerek verdi. 

Prof. Aziz Sancar2015 Nobel Kimya Ödülü'nü kazanan Aziz Sancar şunları söylemişti: -“Nobel’in büyük kısmını Türkiye’ye borçluyum çünkü Türkiye bana üstün dereceli bir eğitim verdi. Memlekete hizmet için, Avrupa ve ABD seviyesinde olmak için bilim lazım. Herkesten üstün değiliz ama kimseden de aşağı değiliz. Kendimizle iftihar edelim ki başkası da bize saygı göstersin.”

Prof. Murat Günel, Erdoğan'ın Beştepe'deki törenine özel olarak davet edilen Prof. Murat Günel, ‘kanserin şifresini çözen Türk doktor’ diye tanındı. Halen Yale Üniversitesi Beyin Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı ve Türk Amerikan Tıp Birliği Başkanı.

Murat Günel şunları söylemişti: “Türkiye’den 20’nin üzerinde üniversite ile çalışıyoruz. Artık bu teknolojileri Türkiye’ye de aktarmanın vakti geldi. Sağlık Bakanlığımızla bu konuları konuşuyoruz.”

 

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 14:34
  1. murat günel
  2. recep tayyip erdoğan
  3. beştepe
  4. cumhurbaşkanlığı
  5. aziz sancar

YORUM YAZ

  • egeege16 dk önce
    Büyük insan büyük düşünür. Erdoğan TÜRKİYENİN GURURUDUR. Değerli bilim adamlarımızda daha çokinsanımızı bilim insanı olacakilgi ve motivasyona ulaştıracaktır inşallah.
  • melih53melih531 sa önce
    Allah yardımcısı olsun Sayın Cumhurbaşkanımızın.Türk halkı olarak özellikle İŞÇİ emeklileri çok şey bekliyoruz Sayın Cumhurbaşkanımızdan...ilk icraat kanser hastalarınınbedelsize dönmesi..çok çok iyi bir başlangıç.sosyal adaletçi bir ak partiyi özlemiştik..
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