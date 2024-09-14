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Spor Erden Timur'dan olay çıkış: Her şeyi açıklayacağım
Spor

Erden Timur'dan olay çıkış: Her şeyi açıklayacağım

Yeniakit Publisher
2024-09-14 10:51:00 -
Erden Timur'dan olay çıkış: Her şeyi açıklayacağım

Galatasaray'ın eski sportif direktörü Erden Timur, sarı-kırmızılılarla ilgili bir şeyler açıklayacağını söyledi.

Galatasaray Kulübü'nde Futbol A.Ş'deki görevinden ayrılan ve transfer döneminde adı en çok anılan isimlerden olan Erden Timur konuşma kararı aldı.

Sarı-kırmızılı kulüpte başkan Dursun Özbek ile fikir ayrılığı yaşadığı için ayrılan Erden Timur, son dönemde gündeme gelen birçok konu ile alakalı konuşacağını duyurdu.

"BİR ŞEYLER AÇIKLAYACAĞIM"

Galatasaray'a yakınlığıyla bilinen gazeteci Levent Tüzemen, Erden Timur'un kendisini aradığını ve konuşacağını açıkladı.

A Spor'daki canlı yayında konuşan Levent Tüzemen "Erden Timur, beni aradı ve 'Sana bir şeyler açıklayacağım' dedi. Eğer randevu ayarlarsa Erden Bey ile görüşeceğim, konuşacağız. Ne anlatacaksa burada söyleyeceğim, zaten o da 'Evet, söyleyebilirsiniz' dedi." açıklamasını yaptı.

Erden Timur'un kararının ardından yapacağı açıklamalar Galatasaray camiasında merakla beklenmeye başlandı.

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