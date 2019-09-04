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Erdemoğlu kendini güncelledi

Aydın’da yaklaşık yarım asırdan bu yana hizmet veren Erdemoğlu halı, avize, mobilya günün değişen şartlarına ayak uydurarak kendini güncelledi.

04 Eylül 2019 Çarşamba 19:19
Erdemoğlu kendini güncelledi

Aydın’da yaklaşık yarım asırdan bu yana hizmet veren Erdemoğlu halı, avize, mobilya günün değişen şartlarına ayak uydurarak kendini güncelledi. Bundan sonra Ecolux konsepti ile hizmetlerine devam edecek olan Erdemoğlu yeni konsepti hakkında düzenlediği basın toplantısı ile bilgi verdi.


Babaları Ahmet Erdem tarafından kurulup 1970’li yıllardan günümüze kadar faaliyetlerine devam eden Erdemoğlu Firmasının artık günün gelişen ve değişen şartlarına uygun olarak Ecolux formatıyla faaliyetlerine devam edeceğini kaydeden Ali Erdem, “Hem lüks hem de ekonomik olarak hizmetlerimize devam edeceğiz. En iyi fiyat garantisini vereceğiz. Bizden aldığınız ürünün aynısını daha ucuza başka bir yerden bulursanız aradaki farkı nakit olarak geri ödeyeceğiz” dedi.


Erdemoğlu Ecolux konseptiyle tüketicilerin hem ekonomik hem de lüks eşyalara güvenilir bir şekilde ulaşabileceğini ifade eden Erdem; aynı marka ve model bir ürünü kendi fiyatlarından daha ucuza bulanlara fiyat farkını nakit olarak geri ödeme garantisi de verdiklerini kaydetti. Erdem, ayrıca satışını yaptıkları her üründe halı dahil servis garantisi de verdiklerini kaydederek “Doğru ürün, doğru fiyat ve doğru hizmet üründe aranan üç temel özellik. Bir de bütün bunları yaparken rakipleriniz ulusal veya global firmalar. Biz de tam bu noktada değişen ticaretin şartlarına göre kendimizi güncellemek gerektiğine karar verdik. Hem yeni markamızla hem de yeni markamızın vizyonuyla Aydınlılara hizmet etmek istiyoruz. Ecolux işte tam bu ihtiyaçları karşılayacak bir marka olarak karşımıza çıktı. Hem ekonomik hem de lüks olacak kadar kaliteli. Aslında çok zor ve zıt iki kavramı yan yana getirmeye çalıştık. Hem ulaşılabilir hem ekonomik hem de kaliteli herkesin her tüketicinin aslında aradığı bu konseptle müşterilerimize en iyi fiyat garantisini vereceğiz” dedi.


“Müşterilerine 3 maddelik taahhütte bulundu”


Müşterilerine; en iyi hizmet, en iyi fiyat ve en iyi ürün garantisi taahhüt eden Erdemoğlu Ecolux firmasının yetkilisi Ali Erdem; “Bizden alacağınız veya aldığınız ürünün aynısını (internet satışları dahil) daha ucuza başka bir yerden bulursanız alışveriş yaptıktan bir hafta sonra bile olsa aradaki farkı nakit olarak size geri ödeyeceğiz. Bizden aldığınız üründe bir sıkıntı yaşarsanız en geç 72 saatte sorununuz çözülür. Kendi içimizde sektörel olarak bayiliğini yaptığımız firmalar sektörünün lideri olan ve sorunsuz ürün üreten markalarla çalışacağız” diyerek iddialı bir isimle yola devam edeceklerini söyledi.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 19:19
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