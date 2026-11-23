Erdem Atmaca'lı Kemaliye Belediyesi'nde Sokak Sağlıklaştırma Çalışmaları Sürüyor
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Kemaliye Belediyesi, Naip Mahallesi’nde başlattığı sokak sağlıklaştırma çalışmaları kapsamında 11 yapının restorasyonunu sürdürüyor.
Kemaliye Belediyesi, Naip Mahallesi’nde başlattığı sokak sağlıklaştırma çalışmaları kapsamında 11 yapının restorasyonunu sürdürüyor.
Kemaliye Belediye Başkanı Erdem Atmaca, ilçenin tarihî dokusunu korumak ve kültürel mirasını gelecek nesillere aktarmak amacıyla yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.
Kemaliye Belediyesi, ilçenin özgün mimarisini korumak ve tarihî yapılarını yaşatmak için çalışmalarına devam ediyor.