İstanbul Sarıyer’de gece saatlerinde yapılan aslan ihbarı ekipleri alarma geçirdi. Uskumruköy Mahallesi'nde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan bir kişi, aslan gördüğünü söyleyerek ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgede çalışma başlatan ekipler, inceledikleri güvenlik kamerası görüntülerinde dişi aslan olduğu değerlendirilen bir hayvanı tespit etti. Milli Parklar Müdürlüğü ve Sarıyer Zabıta ekipleri tarafından aslan olduğu değerlendirilen hayvanın yakalanmasına yönelik çalışma başlatılırken, Jandarma ekiplerinin de bölgede yaşayanları tedbir almaları konusunda uyardığı öğrenildi.

Yapılan açıklamada Sarıyer’de güvenlik kamerasına yansıyan aslanın, jandarma ekipleri tarafından bulunduğu duyuruldu.