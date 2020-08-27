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Aktüel Erciyes'in zirvesine 30 Ağustos Zafer Tırmanışı yapılacak
Aktüel

Erciyes'in zirvesine 30 Ağustos Zafer Tırmanışı yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-08-27 13:26:50 -
Erciyes'in zirvesine 30 Ağustos Zafer Tırmanışı yapılacak

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de dağcılar 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümü dolayısıyla Erciyes Dağı'nın zirvesine tırmanacak.

K2 Dağcılık ve Kayak İhtisas Kulübü ile Hacılar Erciyes Gençlik ve Spor Kulübü tarafından düzenlenecek 30 Ağustos Zafer Tırmanışı'na Türkiye'nin dört bir tarafından dağcılar katılacak.

K2 Dağcılık ve Kayak İhtisas Kulübü Başkanı İsmail Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 yıldır 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Erciyes'in zirvesine tırmanış düzenlediklerini söyledi.

Etkinliğin geleneksel hale geldiğini, bu yıl da Türkiye genelinden 50'nin üzerinde dağcının katılımı ile tırmanış yapacaklarını belirten Yılmaz, 29 Ağustos Cumartesi günü Erciyes Çobanini bölgesinde tırmanış öncesi kamp kuracaklarını ifade etti.

30 Ağustos saat 03.00'te 30 Ağustos Zafer Tırmanışı'na başlayacaklarını dile getiren Yılmaz, "Ben 24 yıldır aralıksız Erciyes'in zirvesine tırmanıyorum. Birçok kulüp de son 20 yıldır 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tırmanış yapıyor. Bu etkinlik artık geleneksel hale geldi. Bu yıl da 29 Ağustos öğleden sonra başlayacağımız faaliyeti, 30 Ağustos günü zirve tırmanışıyla sonlandıracağız. Erciyes'in zirvesine ulaştığımızda şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okuyacağız." diye konuştu.

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