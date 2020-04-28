Erciş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü için yeni hizmet binası

Van’ın Erciş Belediyesi, hizmet birimlerinin daha güzel koşullarda çalışma ortamına ulaşması için fiziki yapılanma kapsamında yeni binaları hizmete açmaya devam ediyor.

Erciş Belediyesinden yapılan açıklamada, temizlik alanında çalışmalarına hız kesmeden devam ettikleri belirtilerek, “Kışla Mahallesi’nde bulunan belediyeye ait kullanılamaz halde olan binanın bakım ve onarımı yapılarak kısa süre içerisinde faaliyete girecek. Belediye Başkanlığımıza bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet verecek olan binanın yapımı kısa süre içerisinde tamamlanacak. Vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet vermek için inşa edilen bina, aynı zamanda modern görüntüsüyle dikkat çekmektedir. Ayrıca, bütün çalışmaların tek bir noktaya toplanması hizmetlerin daha verimli ve hızlı olmasını sağlayacak. Yeni hizmet binasında toplantı odası, yemekhane, soyunma odaları bulunmaktadır” denildi.

Temizlik İşleri Müdürlüğünün yeni hizmet binasında incelemelerde bulunan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, “İlçemizde hizmet anlayışını kaliteli bir şekilde halkımıza ulaştırmak için kurumsallaşma adına yeni alanlar oluşturmaya devam ediyoruz. Kışla Mahallesi Buğday Meydanı olarak bilinen ve atıl durumda olan bu yerde Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün hem makine parkının daha güzel olabilmesi hem de çalışan arkadaşlarımızın ortamının güzelleştirilmesi adına özel bir çalışma alanı yapmaya başladık. Bu çalışmaların neticesinde Temizlik İşleri Müdürlüğümüz hizmet binasına kavuşmuş olacak. Kurumsal bir belediyecilik anlayışı ile birlikte personellerimize rahat bir çalışma ortamı sağlayarak çalışanlarımızın da huzurunun korunabilmesini amaçlıyoruz. Temiz bir çevre için elimizden gelen tüm gayreti göstermekteyiz” dedi.