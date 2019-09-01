Ercan Harmancı'ya hala sahip çıkılmadı

Konya Ayşe Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde Felsefe öğretmenliği yapan Ercan Harmancı, Batı dünyasının Türkiye’ye dayattığı karma eğitim modelini sosyal medya hesabından sık sık eleştiriyordu. Modern bir eğitim modeli olduğu iddiasıyla ülkemize dayatılan karma sistemin eğitim ve öğretim kalitesini olumsuz yönde etkilediğini savunan, beden eğitim dersinin zorunlu tutulmasına karşı çıkan Harmancı, önce İslam karşıtı medya tarafından hedef gösterildi. Küfürlerin, hakaretlerin havada uçuştuğu karalama kampanyasında, düşünce özgürlüğü adeta hiçe sayıldı. Sonra da azgın azınlığın etkisinde kalan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından jet hızıyla açığa alındı. En sonunda da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hakkında açılan soruşturma sonucu öğretmenlik mesleğinden ihraç edilmişti.

Suç makinesi tarafından şikayet edilmişti

İslam düşmanlarının hedef haline getirdiği Harmancı’ya dava açılması yönünde suç duyurusunda bulunan şikayetçinin ise cinsel taciz suçlusu olduğu ortaya çıktı. Manevi eğitimden uzaklaşıp, içinden çıkılmaz buhrana itilen gençlere sürekli olarak dürüstlük ve ahlakı tavsiye eden Felsefe öğretmeni Ercan Harmancı hakkında şikayetçi olan Melih Gürler’in cinsel taciz başta olmak üzere 9 farklı suç kaydının olduğu tespit edildi. İftira, silahla yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, hakaret, cinsel taciz, cumhurbaşkanına hakaret, kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık, suç uydurma ve devletin egemenlik alametlerini alelen aşağılama suçlardan kaydı bulunan Gürler’in 30 yıl 7 ay hapse mahkum edildiği belirlendi. Devlet ve millete işlediği suçlardan dolayı tam 19 hapishane değiştiren suç makinesi Gürler’in halen yatmakta olduğu Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi’nden 28 Aralık 2017 tarihinde, Ercan Harmancı hakkında Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduğu ifade edildi.

Harmancı hakkını arıyor

Laikçi medyanın 'MEB sapık öğretmeni görevden aldı' başlıklı haberlerle hedef gösterdiği Ercan Harmancı, hakkını arıyor. Harmacı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ercan Harmancı, 'sapıklık' ve 'taciz' gerekçeli olarak öğretmenlikten men edilmemiştir! Kamuoyuna duyurulur! Hakkımda hazırladığı 3 sayfalık "Soruşturma Raporu" içinde "Taciz" ve "Sapıklık" ile ilgili tek bulgusu varsa ben memurluktan istifa edeceğim! Bizim mahalle malum medyaya ve kişilere "Sen bir öğretmene nasıl sapık ve tacizci dersin!" diyeceği yerde iftira atılan kişiye "Kardeşim sende onlara malzeme vermeseydin!" diyor malzeme dediği inancımızın hakikati bi araştır. MEB bu konuda açıklama yapmamayı ne kadar sürdürecek?" diyerek yetkililere çağrı yaptı.