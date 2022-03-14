Erbil’deki füze saldırısını İran'a ait o yapı üstlendi!

İran Devrim Muhafızları tarafından bugün yapılan açıklamada, Erbil’de İsrail’e ait stratejik hedeflerin vurulduğunu bilgisi verildi.

Açıklamada, ‘İsrail’in kendilerini hedef alması halinde sert, kararlı ve yıkıcı yanıt verileceği’ konusunda da uyarı yer aldı.

IKBY Terörle Mücadele Birimi, Erbil’in Irak dışından 12 balistik füzeyle saldırı düzenlendiğini duyurdu. Saldırı sonucu herhangi bir yaralanma olmadı.

Irak’ta İran devlet televizyonu için çalışan bir muhabir, Erbil’i hedef alan füzelerin İsrail’e ait gizli üsleri vurduğunu ileri sürdü.

Reuters’a konuşan ABD’li bir yetkili ise, ABD konsolosluk binası yakınına düşen balistik füzelerin İran’dan fırlatıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı’ndan kınama

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Erbil’e düzenlenen füze saldırılarını kınayarak, bu saldırıların amacının ülkede muktedir bir hükümetin kurulmasını engellemek olduğunu söyledi.

Salih, “Erbil’i hedef alan terör saldırısını kınıyoruz” ifadesini kullanarak şunları kaydetti;

“Saldırının zamanlamasının siyasi tıkanıklığın giderilmesi için başlatılan girişimlere denk gelmesi, muktedir bir hükümetin kurulmasını engellemek içindir. Ülkenin kaosa sürüklenmesi çabaları karşısında sıkıca durmak lazım. Güvenlik güçlerimizin saflarını birleştirmemiz, devlet mercilerini oluşturmamız ve yasa dışı teröristlerle mücadele etmemiz gerekiyor.”