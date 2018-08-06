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Erbil'de silah deposunda patlama

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Erbil kent merkezinde bir silah deposunda nedeni belirlenemeyen bir patlama meydana geldiği belirtildi.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 10:05
Erbil'de silah deposunda patlama

Anadolu Ajansı muhabirine konuşan Erbil polisinden Teğmen Serhenk Abduşşakir, Erbil'in 10 kilometre batısında yer alan silah deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldiğini söyledi.

Emniyet güçlerinin bölgeyi güvenlik çemberine aldığını ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydeden Abduşşakir, silah deposunda Peşmergelere ait silahların olduğunu ifade etti ancak olayla ilgili ayrıntılı bilgi vermedi.

Geçen ay Erbil, Duhok ve Süleymaniye'de buna benzer 3 patlama meydana gelmiş, IKBY yönetimi, patlamaların aşırı sıcaklar nedeniyle gerçekleştiğini açıklamıştı.

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 10:05
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