Erbaş İslam’ı anlattıkça azgın azınlık kuduruyor

Geçtiğimiz günlerde Adli Yıl açılışında yeni Yargıtay binasının dualarla hizmete açılması hazmedemeyen seküler kesim bu kez de Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın, “Hani ‘inanç sokakta olmasın, mahallede olmasın, insanın içinde olsun’ diye bir anlayış var ya. İnanç işte insan ile Allah arasında olsun, evine yansımasın, ticaretine yansımasın, siyasetine yansımasın, adaletine yansımasın’” şeklindeki ifadelerini yanlış taraflara çekiyor.

Laiklikle ne alakası var

Konuya ilişkin Yeni Akit’e konuşan Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, şu değerlendirmede bulundu: “Sayın Diyanet İşleri Başkanımızın özellikle Yargıtay’ın açılışında yaptığı duadan sonra bazı çevreler, Diyanet İşleri Başkanının orada ne işi olduğunu, duaya gerek olmadığı, hatta bazıları dua ne yapacak gibi anlayışı ortaya koydular. Duanın da bir yakarış ve hayırlı bir iş yapılması için bir söz söylemedir. Son günlerde bazı kişiler de bu işleri laikle bağdaştırarak, Diyanet İşleri Başkanlığı kapatılsın gibi sözler söylemeye başladılar. Anayasanın ilk dört maddesinin değiştirilemeyeceğinin teklif edilmesi dahi düşünülemez.

Doğumdan ölüme kadar

Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluşundan beri anayasal bir kurum. Aynı zamanda da kendi görevlerini yapmakla mükellef. Kendi görevleri uhdesinde yüce din İslam’ı anlatmakla mükelleftir. Sayın başkan da açıklamalarında bunu ortaya koyuyor. Bu sebeple, bazı kişilerin, bazı medya organlarının, bazı sözde entelektüel geçinen insanların sanki Türkiye’de bir kavga ortamı çıkarmak gibi yola başvurduklarını veya laiklik elden gidiyor gibi söz söylemelerini anlamıyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kuruluşundan beri kendisine bir yön çizmiştir. Birileri farklı algılamış olabilir ama din insanın doğumundan ölümüne kadar hayatın içindedir” ifadelerini kullandı.

Erbaş sadece dini anlattı

Diva-Sen Genel Başkanı Mustafa Çopursuz da, ‘yapılan işin neyi yanlış’ diyerek şunları dile getirdi: “Son zamanlarda bazı medya organları özellikle Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın yapmış olduğu konuşmalar neticesi bir takım eleştiriler içerisine girdiklerini görüyoruz. Oysa Diyanet İşleri Başkanı dini anlatıyor. Dinin insanlık alemine sağlayacağı faydalardan bahsediyor. Nitekim din yeryüzüne Allah ile kul arasına kalması için gizli bir inanç olarak kalması değil, hayatımızın tüm alanlarında bizi doğruluğa teşvik etmesi için gelmiştir. Diyanet İşleri Başkanının ifadeleri karşısında menfi yorumlarda bulunanlara sorarım; Siz doğruluğa karşı mısınız?, Dürüst olmaya karşı mısınız?, Ahlaklı olmaya karşı mısınız?, Bayrak sevdasına karşı mısınız? Sayın Erbaş sadece dini anlattı.”

