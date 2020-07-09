Erbaş, görevlilerine "vatandaşları normalleşme süreciyle ilgili bilgilendirin" talimatı verdi

ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, manevi destek ya da tebrik amaçlı törenlere katılan din görevlilerine, vatandaşları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili kurallara uygun davranmaları konusunda uyarmalarını istedi.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Başkan Erbaş, 81 il müftülüğüne yeni tip koronavirüs (Kovid-19) normalleşme süreciyle ilgili talimat gönderdi.

Erbaş, dünyayı etkisi altına alan virüsün bulaşma riskini en aza indirmek amacıyla özenli davranılması gerektiğini belirterek, normalleşme sürecinde hastalıkla mücadelede rehavete düşülmemesi ve devlet tarafından öngörülen tedbirlere titizlikle riayet edilmesi gerektiğini vurguladı.

Özellikle taziye ve düğün gibi kalabalık ortamlarda virüsün hızla yayıldığına ve yeni vakaların arttığına dikkati çeken Erbaş, din görevlilerine, manevi destek ya da tebrik amaçlı iştirak ettikleri törenlerde, vatandaşları kurallara uygun davranmaları hususunda uyarmaları talimatı verdi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın din görevlilerine verdiği talimata göre, sosyal mesafe kuralına riayet edilecek, maske kullanılmasına, beden, kıyafet, çevre ve yiyecek temizliğine azami derecede özen gösterilecek.

Din görevlileri, düğün, taziye ve cenaze merasimlerinin mümkün mertebe açık alanlarda ve kalabalık ortamlar oluşturulmadan yapılması gerektiğini anlatacak, tokalaşma, kucaklaşma ve musafaha etmekten kesinlikle kaçınacak, kapalı ortamlarda topluca geçirilecek süreler kısa tutulacak.

Kapalı ortamların sık sık havalandırılması ve dezenfekte edilmesi sağlanacak, salgın ortadan kalkıncaya kadar imkanlar dahilinde taziyeler telefonla, sosyal medya ve dijital imkanlar vasıtasıyla yapılacak, ziyaretlere ara verilmesi noktasında vatandaşlar bilgilendirilecek.

