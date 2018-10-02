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Erbaş: Diğer bilimler Kur'an'ı daha iyi anlamak için okunur

Kur'an-ı Kerim ve pozitif bilimler arasındaki ilişkinin nasıl olması gerektiği ile ilgili konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Fen ve sosyal bilimler ile ne kadar yakından ilgilenirseniz, Kur'an-ı Kerim'i o kadar iyi anlarsınız." dedi.

02 Ekim 2018 Salı 13:52
Erbaş: Diğer bilimler Kur'an'ı daha iyi anlamak için okunur

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iş birliğince yapılan "Hediyem Kur'an Olsun" projesi kapsamında, Altındağ Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulunda öğrencileri ziyaret ederek mealli Kur'an-ı Kerim dağıttı.

Erbaş, ziyarette yaptığı konuşmada, imam hatip okullarının hem dini ilimlerde hem de pozitif bilimlerde öğrenci yetiştirilmesi amacıyla kurulduğunu belirtti.

Din eğitiminde hafızlığın önemli bir kazanım olduğuna dikkati çeken Erbaş, hafız öğrencilerin ilahiyat fakültesine devam etmesi durumunda derslerinde daha başarılı olacağını vurguladı.

Kur'an ayetleri var, bir de kainat ayetleri var

Erbaş, Kur'an-ı Kerim mealinin okunduğu zaman fen bilimleriyle ilgili pek çok ayet ile karşılaşılacağına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Kur'an ayetleri var, bir de kainat ayetleri var. Onlar da Allah'ın ayetleri. Onlara da insanoğlunun dikkati çekiliyor. Dolayısıyla fen ve sosyal bilimler ile ne kadar yakından ilgilenirseniz, Kur'an-ı Kerim'i o kadar iyi anlarsınız. Bütün kitaplar, ilimler Kur'an-ı Kerim'i daha iyi anlamak için okunur ve öğrenilirse, insan öğrendiği, okuduğu sürece nafile ibadet yapmış sayılır. Hangi alanda gayret edersek edelim, hangi alanda eğitim öğretim alırsak alalım, en iyisini yapalım inşallah."

Kur'an-ı Kerim dağıttı

Erbaş, konuşmasının ardından kız ve erkek öğrencilerin bulunduğu sınıflarda Kur'an-ı Kerim dağıtırken, öğrenci ve öğretmenler hatıra fotoğrafı çekildi.

Ziyarette TDV Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat, Altındağ İlçe Müftüsü Enver Türkmen ve  İlçe Milli Eğitim Müdürü Zülkarneyin Avcı da yer aldı.

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 13:52
  1. Ali Erbaş
  2. Türkiye Diyanet Vakfı
  3. Kur'an'ı Kerim

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