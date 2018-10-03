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Erbakan’ın notuna şoke eden cevap: ABD’den uçak alıyoruz, gerek yoktur

Prof. Dr. Ekrem Savaş'ın milli görüşün lideri merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan ile ilgili paylaştığı not dikkat çekti. Savaş, notundan "Sen de kıymeti anlaşılamayanlardansın sayın hocam..." ifadelerini kullandı.

03 Ekim 2018 Çarşamba 23:04
Erbakan’ın notuna şoke eden cevap: ABD’den uçak alıyoruz, gerek yoktur

Prof. Dr. Ekrem Savaş, Cumhurbaşkanlığı Arşivi’ni tararken merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan ile ilgili karşılaştığı bir anektodu paylaştı.

İşte Savaş'ın sosyal medyada hızla yayılan paylaşımı...

"Cumhurbaşkanlığı Arşivi’ni tararken gözüme bir yazı ilişti.
Yazı, Cumhurbaşkanı Celal Bayar’a yazılıyor. (1959 yılı olsa gerek)
Yazıda özet olarak şöyle deniliyor:
‘İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Necmettin Erbakan, uçak motorunun prototipini yapmıştır. İzin ve imkân verilirse seri üretim yapabiliriz...’
Bu yazının en ilginç yönü ise, kağıdın altına Celal Bayar’ın
‘ABD’den uçak alıyoruz, gerek yoktur’ diye bir not düşmesidir.”
Sen de kıymeti anlaşılamayanlardansın sayın hocam...Saygı ve rahmetle anıyorum..."

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 23:04
  1. İstanbul
  2. Necmettin Erbakan
  3. Celal Bayar
  4. Prof. Dr. Ekrem Savaş

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