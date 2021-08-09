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Gündem Erbakan, Bülent Ecevit'in Kıbrıs Barış Harekatı'ndaki rolünü böyle anlatmıştı!
Gündem

Erbakan, Bülent Ecevit'in Kıbrıs Barış Harekatı'ndaki rolünü böyle anlatmıştı!

Kıbrıs Barış harekatının 47. yıldönümünde Necmettin Erbakan'ın harekatta Bülent Ecevit'in rolünü anlattığı o meşhur konuşması yeniden hatırlandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-09 21:51:00 - 2021-08-09 22:01:40

Kıbrıs Barış Harekatı, 20 Temmuz 1974'te Kıbrıslı Türklerin Rumlar tarafından uğradığı zulmü ortadan kaldırmak ve Ada'ya barış getirmek üzere Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirildi.

Milli Görüş Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın kararlı duruşu sayesinde gerçekleşen ve Haçlıların içinde hala büyük bir dert olarak duran Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden 47 yıl geçti. 

Ecevit harekatı durdurmak istedi

Dönemin Başbakanı Bülent Ecevit’in kendisine ‘harekatı durduralım’ diyerek telaşlandığını söyleyen Necmettin Erbakan'ın Ecevit'in harekattaki rolünü anlattığı konuşması yeniden akıllara geldi.

Ecevit'e kalsa harekatın iptal edileceğini söyleyen Erbakan şöyle konuştu:

Hedeflere ulaşıncaya kadar 3 gün bir hasta gibi onu pansuman ettirmek için ne çektiğimizi biz biliriz. Eğer onun elinde olsaydı ertesi gün harekat durdurulacak yapılmış olan çıkartma da denize dökülecekti.

Ecevit’in Kıbrıs Harekatı sürecinde sayılamayacak kadar hatası olduğunu söyleyen Erbakan Hoca şöyle devam etti:

Zaferi kazandık. İlla federal devlet… O hükümet neden bozuldu? Biz burada bağımsız devlet kuracağız ne federal devleti dedik.

"Bizi Amerika'nın arzularına uydurmaya çalıştı"

Bülent Ecevit’in kendilerini Amerika’nın arzularına uydurmaya çalıştığını söyleyen Erbakan, “Biz hiçbir zaman o savaştan sonra federal devlete dair tek kelime kullanmadık. Kullanmayız da. Çünkü bağımsız devletiz.” dedi.

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