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Aktüel ENUYGUN ile uçak bileti, otobüs bileti ve otel aynı anda tek bir uygulamada
Aktüel

ENUYGUN ile uçak bileti, otobüs bileti ve otel aynı anda tek bir uygulamada

Enuygun.com’un Büyümeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı: - "Tüm seyahat ihtiyaçları için tek uygulama’ mottosu ile çıktığımız bu yolda ENUYGUN mobil uygulamasına otel hizmetimizi de ekledik" - "Yenilenmiş ENUYGUN mobil uygulaması sayesinde kullanıcılarımız istedikleri her an, her yerden uçak ve otobüs biletinin yanında aradığı oteli de aynı anda bulabilecek, rezervasyonlarını yaptırabilecek"

Yeniakit Publisher
2020-09-07 12:06:22 -
ENUYGUN ile uçak bileti, otobüs bileti ve otel aynı anda tek bir uygulamada

İSTANBUL (AA) - ENUYGUN mobil uygulaması son güncellemeyle beraber müşterilerine tek uygulama üzerinden uçak bileti, otobüs bileti ve otel hizmetini imkanı sunuyor.

Enuygun.com'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, teknoloji yatırımlarına devam ediyor. Enuygun.com, ENUYGUN mobil uygulamasındaki son güncellemeyle beraber müşterilerine Türkiye’de uçak bileti, otobüs bileti ve otel hizmetini aynı anda bulabilecekleri tek uygulama özelliği sunuyor. Türkiye’de bir ilki gerçekleştiren ENUYGUN, müşteri deneyimine odaklanarak tüm seyahat ihtiyaçlarının ve satın alma sonrası desteğin tek bir uygulama üzerinden karşılanabildiği son güncellemesi ile kullanıcıları için hayatı kolaylaştırmaya odaklanıyor.

- "Sektör özelinde devrim gerçekleştiriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enuygun.com’un Büyümeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CGO) Özge Beşirli, mobil kanallardaki kullanıcı deneyimini iyileştirmek, optimize etmek ve yeni ürünler eklemek için bu alandaki inovatif çalışmalarını hayata geçirdiklerini ifade etti. Beşirli, şu açıklamada bulundu:

"Mobil yaşadığımız bu deneyim çağında kullanıcılarımızın hayatını kolaylaştırmaya odaklanıyoruz. 'Tüm seyahat ihtiyaçları için tek uygulama’ mottosu ile çıktığımız bu yolda ENUYGUN mobil uygulamasına otel hizmetimizi de ekledik. Yenilenmiş ENUYGUN mobil uygulaması sayesinde kullanıcılarımız istedikleri her an, her yerden uçak ve otobüs biletinin yanında aradığı oteli de aynı anda bulabilecek, rezervasyonlarını yaptırabilecek. Satın alınan uçak bileti, otobüs bileti ve yaptırılan otel rezervasyonunu aynı uygulama üzerinden farklı sekmelere tıklayarak kolaylıkla görebilecek. Bu özelliklerin dışında inovasyon ve teknolojiye olan bakış açımızla kullanıcılarımızın hayatını kolaylaştırmaya odaklanma çalışmalarımız devam ediyor. Yakın zamanda duyuracağımız farklı çalışmalarımızın da olacağının şimdiden sinyalini verelim. Kurulduğumuz günden bu yana, online seyahat sektörüne getirdiğimiz yeniliklerle sektörü geliştiriyor ve devrim gerçekleştiriyoruz."

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