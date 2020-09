ENUYGUN ile uçak bileti, otobüs bileti ve otel aynı anda tek bir uygulamada

Enuygun.com’un Büyümeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı: - "Tüm seyahat ihtiyaçları için tek uygulama’ mottosu ile çıktığımız bu yolda ENUYGUN mobil uygulamasına otel hizmetimizi de ekledik" - "Yenilenmiş ENUYGUN mobil uygulaması sayesinde kullanıcılarımız istedikleri her an, her yerden uçak ve otobüs biletinin yanında aradığı oteli de aynı anda bulabilecek, rezervasyonlarını yaptırabilecek"