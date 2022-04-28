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İSLAM Ensar Vakfı duyurdu! Efendimiz'in (SAV) hayatını anlatan bilgi yarışması düzenlenecek
İSLAM

Ensar Vakfı duyurdu! Efendimiz'in (SAV) hayatını anlatan bilgi yarışması düzenlenecek

Ensar Vakfı tarafından Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) hayatını anlatan çevrimiçi bilgi yarışması düzenlenecek. Yarışmaya 6-7. sınıflar ile 9-10. sınıflar katılacak.

Yeniakit Publisher
2022-04-28 21:11:00 -
Ensar Vakfı duyurdu! Efendimiz'in (SAV) hayatını anlatan bilgi yarışması düzenlenecek

Ensar Vakfı tarafından "Sana Emanet" adının verildiği çevrimiçi bilgi yarışması düzenlenecek.

Yarışmaya katılan öğrenciler "Sorularla 40 Derste Peygamberimizin Hayatı" adlı kitaptan sorumlu olacak.

81 ilin tüm resmi ve özel ortaokulları ile İmam Hatip ortaokullarının 6-7. sınıf öğrencilerinin ve tüm resmi-özel liselerin (İmam Hatip Lisesi hariç) 9-10. sınıf öğrencilerinin yarışacağı Sana Emanet'te, katılımcılar dört kategoriye ayrılacak.

6.Sınıf: 1.Kategori
7.Sınıf: 2.Kategori
9.Sınıf: 3.Kategori
10.Sınıf: 4.Kategori

Her kategori için verilecek ödülller ise şöyle olacak:

Birincilik için: 10.000,00 TL
İkincilik için: 7.500,00 TL
Üçüncülük için: 5.000,00 TL
Dördüncülük-Onunculuk: 3.000,00 TL
On birinci- Yirminci: 1.500,00 TL
Yirmi birinci-Ellinci: 1.000,00 TL
Elli birinci- Yüzüncü: 500,00 TL

25 Mart 2022 günü başlayan başvurular, 15 Mayıs 2022'de sona erecek. Çevrimiçi yarışma 28-29 Mayıs 2022 tarihlerinde yapılacak.

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