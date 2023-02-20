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Yerel Enkazda para dolu banka kasası bulundu!
Yerel

Enkazda para dolu banka kasası bulundu!

Kahramanmaraş’ta enkaz kaldırma çalışmalarına destek veren ekipler, bir bankaya ait para dolu kasa ile ATM’deki paraları olduğu yerden çıkarıp, polislerle birlikte yetkililere teslim etti.

Yeniakit Publisher
2023-02-20 10:30:00 -
Enkazda para dolu banka kasası bulundu!

Kahramanmaraş’ta enkaz kaldırma çalışmalarına destek veren ekipler, bir bankaya ait para dolu kasa ile ATM’deki paraları olduğu yerden çıkarıp, polislerle birlikte yetkililere teslim etti.

Türkiye’yi derinden etkileyen Kahramanmaraş depreminde arama-kurtarma çalışmalarında sona doğru gelindi. Hatay ve Kahramanmaraş’ta belirli bölgelerde devam eden kurtarma çalışmaları, diğer yerlerde enkaz kaldırma olarak sürüyor. Kahramanmaraş’ta arama çalışmaları tamamlanan bir binada, Mersin Erdemli Belediyesi ekipleri tarafından yürütülen enkaz kaldırma çalışmasında para dolu bir kasa ve ATM bulundu. Çöken bir bankaya ait olduğu belirlenen kasa ile ilgili durumu polise bildiren ekipler, yetkilileri bölgeye çağırdı. Yetkililerin gelmesiyle ATM’deki paralar ile bulunan kasa olduğu yerden çıkartılarak teslim edildi.

İlk günden itibaren bölgede çalışmasını yürüten ve birçok canın kurtarılmasına vesile olan Erdemli Belediyesi ekiplerinin bölgede desteğini sürdüreceği belirtildi.

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