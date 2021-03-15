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Gündem Enkazda havan mermisi bulundu!
Gündem

Enkazda havan mermisi bulundu!

Uşak'ta yıkılmış evin enkazında patlamamış havan mermisi bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-15 21:54:00 -
Enkazda havan mermisi bulundu!

Uşak'ın Eşme ilçesinde yıkılmış evin enkazında patlamamış havan mermisi bulundu.

Elvanlar Mahallesi Yaylak mevkisindeki yıkıntıda mühimmat olduğunu fark edenler, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine uzman ekipler ve polisler sevk edildi.

Ekipler, mühimmatın havan mermisi olduğunu, üzeri paslandığı için rakam veya harf bulunmadığını belirledi.

İncelemenin ardından güvenli bölgeye götürülen mühimmat imha edildi.

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