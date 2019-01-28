ENISA açıkladı! İşte ekonomik casuslukta en güçlü 3 ülke

Avrupa Birliği'ne bağlı ve bilgi güvenliğinden sorumlu ajans ENISA'nın "2018 Tehdit Görünüm Raporu"nda, Çin, Rusya ve İran'ın artması muhtemel siber casusluk faaliyetlerine dikkat çekildi.

Devlet destekli ekonomik casusluk amaçlı siber saldırılarda artış görülmeye devam edeceği öne sürülen raporda, "Çin, Rusya ve İran ekonomik casuslukta en aktif ve en güçlü üç ülke konumunda bulunuyor." ifadesine yer verildi.

Raporda, ABD'nin 2022'de net petrol ve doğal gaz ihracatçısı konumuna geleceğine ve Rusya ile Avrupa pazarı için rekabete girdiğine dikkat çekilerek, "Rus devlet aktörleri, en büyük enerji pazarlarından birinde bu yeni rekabeti engellemek için çevreyi koruma adı altında casusluk içeren siber operasyonları finanse edebilir veya 'hacktivistleri' destekleyebilir." öngörüsünde bulunuldu.

İran'a uygulanan yaptırımlar

İran'a 2015'teki anlaşmanın ardından yeniden yaptırım uygulanmaya başlandığı anımsatılan raporda, "İran'a uygulanan yaptırımlar, ülkeyi, bölgesel jeopolitik ve stratejik amaçlarına ulaşmak için devlet tarafından finanse edilen siber-tehdit faaliyetlerini yoğunlaştırmaya itebilir." uyarısı yapıldı.