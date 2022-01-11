Enes Kara'nın intiharı üzerinden İslam'ı hedef alanlara İhsan Şenocak'tan tokat!

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Elazığ'da Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Enes Kara, bir binanın 7. katından atlayarak intihar etti.

20 yaşındaki Kara, yaşamına son vermeden önce çektiği videoda ailesinin isteği nedeniyle kaldığı yurtta psikolojik baskı gördüğünü ve derslerindeki yoğunlukla birlikte yaşama sevincini kaybettiğini ifade etti. Enes Kara'nın intiharı Türkiye'nin gündemine yerleşirken; yaşanan münferit bir olay üzerinden malum çevreler yine İslam dinini hedef aldı.

Olayın cemaat yurdunda yaşanmasını fırsat bilen güruh, yüce dinimiz İslam'ı karalamak için birbiriyle yarıştı. Kimi çevreler, cemaat ve tarikatların kapatılması çağrısında bulunurken, kimileri de kirli ağızlarıyla İslamın baskıcı olduğu iftirasını attı.

İhsan Şenocak tepki gösterdi

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, Enes Kara'nın üzerinden İslam'a saldıran ve bir gencin intiharı üzerinden ideolojik propaganda yapanlara tepki gösterdi. Bir babanın evladından koparıldığını belirten Dr. Şenocak, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bir babanın ciğerparesinin önce inancını sonra da hayata dair umudunu çalanlar şimdi de utanmadan o acılı babanın en zor gününde ideolojik propaganda yapıyor. İnsana "İbrahim" olmayı, ateşlerde yanmamayı aşılayan, canlı cenazelere ruh üfleyen İSLAMA saldırıyor. #EnesKara"

Acılı baba yaşananları anlattı

Öte yandan evladını kaybeden acılı baba Mehmet Kara, yaşananları şu sözlerle anlatmıştı:

Sürekli telefonla oynuyordu. İçine kapanık birisiydi. Fazla konuşmazdı. Çevresiyle falan da konuşmazdı. Videosunu izledim. Kaldığı yer güzel insanların kaldığı yer. Talebelerin kaldığı yer. Orada kalmasını tavsiye ettim. Devlet yurdunda başvuru yapmadık. Durumumuz iyi. Manevi olarak ahiretine faydası olsun istedim. Kaldığı yerde hiçbir sorun yoktu. Sürekli arkadaşlarıyla iletişim halindeydik. Birkaç ay kalır sonra alışır dedim. Cenazeyi aldık şu an dönüyoruz Hatay'a. Biz kimseden şikayetçi değiliz. Olaydan sonra durumunu daha iyi anladık.

Türk gençliğini inanç ve geleneklerinden uzaklaştırarak İslam'a karşı düşman haline getirmeyi amaçlayan bazı medya kuruluşları ve muhalif isimler, 20 yaşındaki bir gencin ölümü üzerinden yüzsüzce ifadeler kullandı.

İşte onlardan bazıları: