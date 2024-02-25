Enerjiye diz çöken Avrupa çare arıyor

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve devam eden savaşın ardından, yaptırımların delinmesi ve kaçınılmasına karşı önlem olarak yeni bir adım attı.

AB'nin dış politika ve güvenlik hedeflerini desteklemek amacıyla uygulanan yaptırımlar; çatışma çözümleri, terörizmle mücadele, kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesi, demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan haklarının teşviki gibi konuları kapsıyor. Karar'da yer alan habere göre AB üyesi ülkeler, bu yaptırımların uygulanmasından ve ihlallerin cezalandırılmasından sorumlu tutulurken, Avrupa Komisyonu da üye devletlerdeki uygulama ve denetimi gözlemliyor.

AB yaptırımlarının etkinliği, doğru bir şekilde uygulanmalarına bağlı. İhlallerin, kaçınma ve dolanma vakalarının açığa çıkarılmasında ilk elden bilgi paylaşımı önemli bir araç olarak görülüyor. AB vatandaşları, işletmeciler ve AB içinde faaliyet gösteren herhangi bir işletme, yaptırımlara ilişkin hukuki yükümlülüklere tabi tutuluyor.

İhbar hattı kuracaklar

AB Yaptırımları İhbar Hattı aracılığıyla ihbarcının kimliğinin korunacağı ve anonim olarak iletişim kurabilecekleri bir sistem kurulduğu belirtildi.

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Sistemin, AB yaptırımlarının ihlal edilmesi durumlarının rapor edilmesini sağladığı kaydedildi.

Rusya'nın 24 Şubat 2022'de başlayan harekatında Ukrayna'nın %18'lik kısmı işgal edildi. Savaş nedeniyle 6,4 milyondan fazla Ukraynalı mülteci durumuna düştü.