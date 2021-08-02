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"Enerji içeceği içmek caiz mi?"
İSLAM "Enerji içeceği içmek caiz mi?" sorusu cevabını buldu
İSLAM

"Enerji içeceği içmek caiz mi?" sorusu cevabını buldu

Son günlerde merak edilen "Enerji içeceği içmek caiz mi?" sorusuna Din İşleri Yüksek Kurulu eski başkanı Dr. Hüseyin Kayapınar cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-02 12:09:00 -
"Enerji içeceği içmek caiz mi?" sorusu cevabını buldu

Son günlerde çokca araştırılan "Enerji içeceği içmek caiz mi?" sorusuna Din İşleri Yüksek Kurulu eski başkanı Dr. Hüseyin Kayapınar cevap verdi.

Kayapınar, VAV TV'de Hasan Basri Karadeniz'in sunduğu İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programına katıldı.

Dr. Hüseyin Kayapınar şu ifadeleri kullandı:

Caiz olup olmayışında iki kriter var. Biri sarhoş edip etmemesi, ikincisi ise vücuda zararı var mı yok mu?

Bu içeceklerin sarhoş edici özelliği yok ancak bu içecekler insan vücuduna doping yaparak zarar veriyor. İnsan gücüne zarar veren her şey günahtır.

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Yorumlar

Sigara

Insan vücuduna zarar veren her sey gunah, peki neden sigara hakkinda şimdiye kadar tek bir günah soylemi çikmadi? Imamlar, vaizler, hocalar, sen...Sigara içmeyin gunahtir dediniz mi?
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