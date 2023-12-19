Enerji boşalmadı… Marmara'nın şakası yok!

Marmara Denizi, birkaç gün arayla adeta beşik gibi sallandı. Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde 5.1, Yalova Çınarcık'ta ise 4.1 şiddetindeki depremler, panik yarattı. Herkesi 'Büyük İstanbul depremi' korkusu sardı. Uzmanlar ise yaşanan depremlerin perde arkasını SABAH'a anlattı. Çınarcık depreminin bölgedeki canlılık konusunda mesaj verdiği konusunda uyardı. Bilinenin aksine enerji rahatlaması gibi bir durumun da söz konusu olmadığını ve kentsel dönüşüme önem verilmesi gerektiğini açıkladı: Marmara'nın şakası yok!

Marmara Denizi, birkaç gün arayla adeta beşik gibi sallandı. Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde 5.1, Yalova Çınarcık'ta ise 4.1 şiddetindeki depremler, panik yarattı. Herkesi 'Büyük İstanbul depremi' korkusu sardı.

Uzmanlar ise yaşanan depremlerin perde arkasını SABAH'a anlattı.

Çınarcık depreminin bölgedeki canlılık konusunda mesaj verdiğine dikkat çeken uzmanlar, bilinenin aksine enerji rahatlaması gibi bir durumun olmadığını açıkladı. Kentsel dönüşüme önem verilmesi gerektiğini vurguladı. İşte uzmanlardan Marmara Depremi uyarısı:

"32 TANE 6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLMASI GEREK"

Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Bu bölgedeki depremler kritik. İzmit Körfezi'nin çıkışıyla, Tekirdağ, arasındaki Kuzey Anadolu fayı boyunca 7'den büyük deprem bekliyoruz. Bu uçlara yakın deprem olduğu zaman tedirgin oluyoruz.Çınarcık depremi, Kuzey fayı üzerindeki bir depreme benziyor. Bu tür depremler tetikleyici olmayabilir. Ama bölgenin canlılığı konusunda mesaj olarak kabul edilir. Enerji rahatlaması gibi bir durum yok. 7 büyüklüğündeki bir depremin enerjisini almak için 32 tane 6 büyüklüğünde deprem olması gerekiyor.

Ya da 900 tane 5 büyüklüğündeki deprem olması lazım. 4 büyüklüğüne indiğimiz zaman ise 27 bin tane 4 büyüklüğünde deprem olması lazım ki, enerjisini almış olsun. Depreme hazır olmamız gerekiyor. 1999'dan beri sürekli söylüyoruz. Çok şey yapıldı bunun görüyoruz. Yeterli mi? Bina stokunda tehlikeler var. Bu bölgenin şakası yok." şeklinde konuştu.

"HAZIRLIKLI OLMALIYIZ" DİYEREK UYARDI

Prof. Dr. Okan Tüysüz, "Sarsıntının merkezi Çınarcık çukurcuğunun orta yerinde. İstanbul depremi ile ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Bu depremle ilgili panik durumu söz konusu değil. Yakın çevrede hissedilir.Çınarcık ile Adalar arasında gözüküyor. Büyük depremi beklediğimiz Adalar'ın önünden geçen fayla ilişkisiz gözüküyor. Anormal durum söz konusu değil. Deprem hatırlatıcıdır, bir gün büyük depremle karşılaşacağız ama zamanını söylemek söz konusu değil.

Bu fayın bulunduğu yer Marmara'nın orta kesiminde. Küçük faylardan birisi olabilir. İstanbul üzerinde etkili olacak ana fayla ilgili değil." ifadelerini kullandı.

RİSKLİ BÖLGEYİ İŞARET ETTİ!

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, "Esas olarak Gemlik-Mudanya fayında risk vardır. Kuzey'deki fayda stres 1894'te boşalmıştır. Teşvikiye açıklarında olan depremde stres söz konusu. O fay, Bozburun Fayı ile güneyde Gemlik Körfezi'ne ulaşan bir bölgede risk taşımaktadır" dedi.

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