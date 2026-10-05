Canan Karatay'dan kolestrol gerçeği! İlk kez açıkladı

Prof. Dr. Canan Karatay, beslenme alışkanlıkları ve sağlık konusunda dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Zeytinyağını “altının suyu” olarak nitelendiren Karatay, nasıl tüketilmesi gerektiğinden Türk kahvesine kadar çeşitli önerilerini sıraladı.

"Zeytinyağı altının suyudur, pıhtıyı önler"

Zeytinyağının günlük beslenmede önemli bir yere sahip olduğunu savunan Karatay, şu ifadeleri kullandı:

“Zeytin altındır, zeytinyağı altının suyudur. Zeytinyağı en sağlıklı, en önemli meyve suyudur. Yağ değildir, meyve suyudur. İçilmesini öneririm, kilo verdirir. Karaciğer yağını eritir. Yemeklerde yenilmesi gerek. Sabah akşam aç karnına kahve fincanı, Türk kahvesi fincanı yani. Limon da sıkılabilir. Bir kere pıhtıyı önlüyor. Doğal pıhtıyı önleyen bir şey zeytinyağı.”

Karatay, zeytinyağının beyin sağlığı üzerindeki etkilerine ilişkin de iddialarda bulunarak, “Aynı zamanda beyni açıyor. Alzheimer’ı önlüyor, beyni açıyor. Çok büyük bir şifa” dedi.

TÜRK KAHVESİ İÇİN TEK CÜMLELİK TAVSİYE

Türk kahvesinin nasıl tüketilmesi gerektiğine ilişkin görüşünü de paylaşan Karatay, şeker kullanılmaması gerektiğini söyledi. “Türk kahvesi şekeri sevmez. Şekersiz için.”

“DENİZ SUYU ÇOK FAYDALI”

Yaz aylarını Bodrum Akçabük’te geçirdiğini ve uzun süre yüzdüğünü anlatan Karatay, deniz suyuyla ilgili de şu değerlendirmeyi yaptı: “Deniz suyu çok faydalı. İyotlu su, mineralli su. Çok faydalı, kaplıca gibi.”

Şeker yüklemesi ve kolesterol ilaçlarına sert eleştiri

Karatay, hamilelik döneminde uygulanan şeker yükleme testi konusunda da tıp otoritelerinin genel yaklaşımıyla uyuşmayan görüşlerini dile getirdi. Karatay şöyle konuştu:

“Şeker yüklemesi yapıldığında aynı miktar bebeğe geçiyor ve bebeğin gelişmesine mani oluyor. Bebekler bağırsak gelişmeden doğuyor. Bebekler akciğer kanalları gelişmeden doğuyor. Bebeklerin kalbi delik olarak doğuyor.”

Hamileliğin doğal bir süreç olduğunu belirten Karatay, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yani, hamilelerde çok büyük problem var. Hamilelik normal bir fizyolojik süreçtir. Hamileliği tıp endüstrisi bir hastalık olarak görüyor. Hastalık yaratmaya çalışıyor. Kendine müşteri çıksın diye. Şeker yüklemesi ve aşı yapılıyor, bütün bunlar hamileliği mahvediyor, bir de rahmindeki bebeği mahvediyor. Ondan sonra bebekler hasta doğuyor.”

KOLESTEROL İLAÇLARI İÇİN DE KONUŞTU

Kolesterol konusunda da kendi görüşlerini açıklayan Karatay, şu ifadeleri kullandı:

“Kolesterol, eğer vücudunuzda bir kronik inflamasyon varsa, kolesterol yükselir onu düzeltmek için. Kolesterolün damarlara tıkadığı hiçbir çalışmada gösterilmemiştir.”

Karatay ayrıca kolesterol ilaçlarıyla ilgili olarak, “Kolesterol ilaçları Alzheimer, kanser, böbrek yetersizliği, şeker hastalığı yapıyor” iddiasında bulundu.