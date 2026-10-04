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Gündem Özgür Özel’den koltuk ikbalı için yeni siyasi hesaplar! Milliyetçi oylara göz dikip Türkiye İttifakı kılıfına sarıldılar
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Özgür Özel’den koltuk ikbalı için yeni siyasi hesaplar! Milliyetçi oylara göz dikip Türkiye İttifakı kılıfına sarıldılar

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Özgür Özel’den koltuk ikbalı için yeni siyasi hesaplar! Milliyetçi oylara göz dikip Türkiye İttifakı kılıfına sarıldılar

Seçim öncesi muhalefet cephesinde koltuk ve ittifak pazarlıkları yeniden alevlenirken, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in milliyetçi tabanın oylarını devşirmek adına "Türkiye İttifakı" adı altında yeni bir tezgah peşinde olduğu iddia edildi.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in seçim öncesinde milliyetçi partilerle yeni bir ittifak kurmak istediği öne sürüldü. "Türkiye İttifakı" adıyla kurulacağı iddia edilen yeni oluşumda İYİ Parti, Zafer Partisi, Kutlu Parti ve Milli Yol Partisi'nin yer alabileceği ileri sürüldü.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel için siyaset kulislerini hareketlendirecek yeni bir ittifak iddiası ortaya atıldı. Özel'in Millet İttifakı yerine "Türkiye İttifakı" adıyla yeni bir birliktelik oluşturmak istediği öne sürüldü.

 

MİLLET İTTİFAKI'NIN YERİNE TÜRKİYE İTTİFAKI İDDİASI

Seçim öncesinde muhalefet cephesinde yeni bir ittifak formülünün gündeme gelebileceği öne sürüldü. İddiaya göre Özgür Özel, geçmiş seçimlerde kullanılan Millet İttifakı adının yerine "Türkiye İttifakı" adıyla yeni bir siyasi birliktelik kurmak istiyor. Yeni ittifak formülünde ise özellikle kendisini milliyetçi çizgide konumlandıran partilerin yer alacağı ileri sürülüyor.

4 PARTİNİN ADI VERİLDİ

Ortaya atılan iddiada İYİ Parti, Zafer Partisi, Kutlu Parti ve Milli Yol Partisi isimleri öne çıktı. Türkiye Basın Federasyon Genel Başkanı Sinan Burhan, kendisini milliyetçi olarak tanımlayan partilerle görüştüğünü belirterek, Özgür Özel ile görüşme yapan bir genel başkandan edindiğini söylediği bilgiyi şöyle aktardı: "Sayın Özgür Özel, ‘Millet İttifakı'nı değiştirip ‘Türkiye İttifakı kuracağız’ diyor. Bu minvalde milliyetçi partilerle Sayın Özgür Özel seçim öncesi bir Türkiye İttifakı kuracak' bilgisi var. Özellikle belirtiyorum: İYİ Parti, Zafer Partisi, Kutlu Parti, Milli Yol Partisi gibi partilerle bir Türkiye İttifakı kuracak."

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Yorumlar

Vay vay

Akp ittifak yapmıyor mu..Ozelin de yapması normal..

GokTurk

Akp ye 22 yıldır oy verdim artık gitme vakti geldi .Hiçbirşey yapmadı yada yapamadı , Ayasofya açıldı ve başörtüsü serbest oldu. Akp nin İslam için yaptığı 3. bir şık varmı ? Başörtününde içi boşaltılmış şuursuz bir kapanma yani moda olmuş ,Ülkemin gidişatı iyi değil herkes birbirini rant menfaat için seviyor.Camilere gidiyorsun bir soğukluk kardeşlik ruhu yok yani anlıyacağın balığın başı bozulmuş ,Zaten şu ülkeyi kendinin zanneden güruhdsn hiç hayır yok ,Oy verenin müslümanlığımdan şüphe ederim.Arada kaldık Allah sonumuzu hayır etsin,Selam ve dua ile…
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