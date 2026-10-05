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Dünya İşgalci devlet katletmeye devam ediyor
Dünya

İşgalci devlet katletmeye devam ediyor

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İşgalci devlet katletmeye devam ediyor

İsrail ordusu, işgal ettiği bölgede bir kişiyi askeri mevziye “sızmaya çalıştığı” iddiasıyla ateş açarak öldürdüğünü duyurdu. Suriye makamlarından olaya ilişkin henüz açıklama gelmedi.

Suriye’nin güneyinde İsrail ordusunun işgal ettiği alanda bir kişi İsrail askerlerinin açtığı ateşle yaşamını yitirdi. Ordu, öldürülen kişinin bölgedeki bir askeri noktaya girmeye çalıştığını ileri sürdü.

İsrail ordusunun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Suriye'nin güneyinde, işgal edilen alanda yer alan, İsrail ordusuna ait bir mevziye sızmaya çalışan bir şüphelinin tespit edildiği öne sürüldü.

Söz konusu kişinin ateş açılarak öldürüldüğü belirtilen açıklamada, İsrail güçlerinde ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedildi.

İsrail ordusunun Suriye'nin güneyindeki işgal alanında faaliyetlerini sürdüreceği ifade edildi.

Suriye makamlarından bu olaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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