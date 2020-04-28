Endonezya'nın Surabaya kentinde kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi

CAKARTA (AA) - Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinin başkenti Surabaya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kısmı sokağa çıkma yasağı ilan edildi.



Surabaya Kovid-19 Mücadele Timi Sorumlusu Eddy Christijanto, kentin yanı sıra buraya bağlı Gresik ve Sidoarjo bölgelerinde bugünden itibaren geniş kapsamlı sosyal kısıtlamaların uygulanmaya başlandığını açıkladı.



Christijanto, ilgili bölgelerde 11 Mayıs'a kadar sürecek kısıtlamalara ek olarak da yerel saatle 21.00'den sabah 04.00’e kadar sokağa çıkma yasağı olacağını belirtti.



Sağlık ve güvenlik gibi zaruri hizmetlerin yasaktan muaf olduğunu dile getiren Christijanto, halkın salgına karşı alınan tedbirlere uymasını istedi.



Öte yandan sosyal kısıtlamaların hayata geçirildiği başkent Cakarta, Makassar, Pekanbaru, Bandung ve Bogor gibi bölgelerde ise şu an için sokağa çıkma yasağı uygulanmıyor.

Ülkedeki Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 415 artarak 9 bin 511'e ulaşırken, ölü sayısı 8 artışla 773'e, iyileşenlerin sayısı ise 103 artışla 1254'e yükseldi.