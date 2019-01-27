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Endonezya'da ölü sayısı 86'ya yükseldi

Endonezya’da meydana gelen sel ve heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısının 86’ya yükseldiği bildirildi.

27 Ocak 2019 Pazar 22:13
Endonezya'da ölü sayısı 86'ya yükseldi

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Nugroho, şiddetli yağışların etkili olduğu Güney Sulawesi eyaletinde meydana gelen heyelan ve su taşkınlarında ölenlerin sayısının 86’ya yükseldiğini açıkladı.

Şiddetli yağışlar nedeniyle baraj taşması sonucu bir köy sular altında kalmış binlerce kişi evsiz kalmıştı. Toprak kayması ve sel nedeniyle bölgedeki ana yolun kapanmasıyla yardımlar helikopterlerle ulaştırılmaya devam ediyor. 

Öte yandan, Endonezya Devlet Başkan Yardımcısı Yusuf Kalla yaptığı açıklamada, yaşamını yitirenlerin ailelerine kişi başı 15 milyon rupi (bin 66 dolar) tazminat ödeneceğini kaydetti.

 

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Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 22:13
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