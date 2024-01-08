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Ekonomi Endeks toparlanma çabasında
Ekonomi

Endeks toparlanma çabasında

Yeniakit Publisher
2024-01-08 16:19:00 -
Endeks toparlanma çabasında

"Borsa İstanbul'da 7530 direncini aşmayı başaran endekste gelen kar satışlarının bu seviye üzerinde karşılanmasıyla birlikte haftayı 7620 direncinin hemen üzerinde tamamladığını görüyoruz."

Borsa İstanbul’da Perşembe günü başlayan toparlanma çabası Cuma günü de devam ederken, BIST-100 endeksi günü %1.1’lik, haftayı ise %2.1’lik yükselişle tamamlamayı başardı.Endekste toparlanma çabasının devamı için 7500 seviyesi üzerinde kalması gerektiğini belirtelim. Haftanın geneline baktığımızda, yurtdışı piyasalar için ABD’de Perşembe günü açıklanacak TÜFE verisi öne çıkıyor.

Beklentiler şekilleniyor

 Cuma günü beklentilerden güçlü gelen tarım dışı iştiham verileri sonrası 2024 yılında Fed’in 150 baz puan veya daha fazla faiz indirimine gideceğine yönelik beklentiler zayıflarken, enflasyon verilerinin de beklentilerin üzerinde kalması durumunda global risk iştahı negatif etkilenebilir. Hazine bu hafta 4 tahvil ihalesi ile Ocak ayı borçlanma programını başlatacak.

Endekste direnç noktaları

 

Ünlü Co değerlendirmesine göre; Bugün 15 ay vadeli kuponsuz tahvilin ilk ihracını ve sabit kuponlu 10 yıl vadeli tahvilin yeniden ihracını, yarın ise sabit kuponlu 2 yıl vadeli tahvilin yeniden ihracı ile 5 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli tahvilin yeniden ihracını gerçekleştirecek. Borsa İstanbul: 7530 direncini aşmayı başaran endekste gelen kar satışlarının bu seviye üzerinde karşılanmasıyla birlikte haftayı 7620 direncinin hemen üzerinde tamamladığını görüyoruz. Endekste kısa vadeli görünüm 7500 desteği üzerinde güçlenme eğiliminde ve 7620 direncinin aşılmasıyla birlikte 7750-7800 dirençlerini hedefliyor olacak.

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