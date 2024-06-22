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Yerel En uzun günün gecesinde İstanbul semalarında şaşırtan anlar!
Yerel

En uzun günün gecesinde İstanbul semalarında şaşırtan anlar!

Yeniakit Publisher
2024-06-22 12:21:00 - 2024-06-22 12:22:11

İstanbul'da 21 Haziran en uzun günün gecesinde dolunayın bulutlar arasındaki görüntüsü kartpostallık manzara oluşturdu.

İstanbul'da 21 Haziran en uzun günün gecesinde dolunayın bulutlar arasındaki görüntüsü kartpostallık manzara oluşturdu.

Yılın en uzun günü olarak bilinen ve aynı zamanda yaz gündönümü olarak bilinen, güneşin gökyüzünde en yüksek noktaya ulaştığı ve en uzun gün ile en kısa geceyi yaşadığımız dönem olan 21 Haziran gecesinde dolunay İstanbul semalarında kartpostallık görüntüler oluşturdu. Dolunayın bulutlar arasındaki görüntüsü izleyenlere seyrine doyumsuz manzara sundu.

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