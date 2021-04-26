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Eğitim En üretken yükseköğretim kurumlarından biriyiz
Eğitim

En üretken yükseköğretim kurumlarından biriyiz

Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy, Selçuk Üniversitesi’nin köklü bilimsel geleneği, yenilikçi eğitim anlayışı ve zengin akademik kadrosuyla Türkiye’nin en üretken yükseköğretim kurumlarının başında bulunduğunu vurguladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-26 12:56:00 -
En üretken yükseköğretim kurumlarından biriyiz

Aksoy, şunları belirtti:

“Bugün Selçuk Üniversitesi her alanda öne çıkmaktadır. En yetkin ve saygın sıralama kuruluşlarından biri olan İngiltere merkezli Times Higher Education’ın yaptığı çalışmaya göre genç üniversiteler listesinde dünyada ilk 400’de arasında yer almaktadır. Asya üniversiteleri sıralamasında ise ilk 500’e girerek önemli bir başarıya imza atmıştır. Bu sıralamaları, üniversitemize yakışır biçimde hep birlikte daha yukarılara taşıyacağız. Bilim, sanat, kültür ve sosyal alandaki tüm gelişmeleri yakından takip edip bütün imkânlarıyla destekleyen bir kurum olan üniversitemizi daha da güçlü kılmak adına üzerimize düşen vazifeyi hakkıyla yerine getirmeye gayret edeceğiz.”

Geleceğe yolculuk başlıyor

Selçuk Üniversitesi’nin görkemli geçmişine ve bilim dünyasındaki saygın ismine yakışır bir biçimde gelişmeye ve yükselmeye devam edeceğini aktaran Prof. Dr. Aksoy, şöyle konuştu: “Üniversitemizi bütün değerleriyle, sesleriyle ve güzellikleriyle hep birlikte geleceğe taşıyacağız. Selçuk Üniversitesi ailesine mensup olmanın ayrıcalığını hep birlikte yaşayacağız. Bu doğrultuda Selçuk Üniversitesi’nin 2020- 2024 Dönem Rektörü vasfıyla, güven ve huzur ortamı içerisinde hayallerimizle dünyanın gerçeklerini birleştirerek birlikte güzel işler başaracağımıza inanıyorum. İlk günkü heyecan ve şevkimizle ‘geleneği gelecekle buluşturan bir dünya üniversitesi’ olan üniversitemize yeni değerler katmak için tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz.”

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