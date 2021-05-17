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Ekonomi En ucuz otobüs bileti | Otobüs biletleri ne kadar oldu?
Ekonomi

En ucuz otobüs bileti | Otobüs biletleri ne kadar oldu?

Otobüs biletleri kaç lira oldu? Koronavirüs salgını sebebiyle uygulanan tam kapanma sona erdi. Tam kapanmanın ardından pek çok kişi şehir dışına çıkmaya, memleketlerine, yazlıklarına gitmeye başladılar. Hal böyle olunca da bilet fiyatlarında artış yaşandı. Peki, en ucuz otobüs bileti ne kadar? İstanbul Ankara otobüs bileti fiyatı

Yeniakit Publisher
2021-05-17 23:17:00 -
En ucuz otobüs bileti | Otobüs biletleri ne kadar oldu?

Koronavirüs salgını sebebiyle 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma uygulandı. Tam kapanmanın hemen ardından pek çok kişi otogarlara akın etti. Peki, otobüs biletleri ne kadar oldu?

En ucuz otobüs bileti | Otobüs biletleri ne kadar oldu?

Tam kapanmanın ardından otobüs biletlerine ilgi arttı. Yetkililer biletlerin yüzde 20 ile 30 oranında artış gösterdiğini, yüzde 50 kapasite sebebiyle de rakamların artabileceğini ifade ediyor.

İstanbul-Ankara otobüs biletleri 80 ile 150 TL arasında değişen fiyatlara satılıyor.

İstanbul-Edirne otobüs biletleri 70 ile 100 TL arasında değişen fiyatlara satılıyor.

İstanbul-Çanakkale otobüs biletleri 100 ile 170 TL arasında değişen fiyatlara satılıyor.

İstanbul-İzmir otobüs biletleri 140 ile 200 TL arasında değişen fiyatlara satılıyor.

Ankara-Trabzon otobüs biletleri 130 ile 200 TL arasında değişen fiyatlara satılıyor.  

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