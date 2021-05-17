Koronavirüs salgını sebebiyle 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma uygulandı. Tam kapanmanın hemen ardından pek çok kişi otogarlara akın etti. Peki, otobüs biletleri ne kadar oldu?

En ucuz otobüs bileti | Otobüs biletleri ne kadar oldu?

Tam kapanmanın ardından otobüs biletlerine ilgi arttı. Yetkililer biletlerin yüzde 20 ile 30 oranında artış gösterdiğini, yüzde 50 kapasite sebebiyle de rakamların artabileceğini ifade ediyor.

İstanbul-Ankara otobüs biletleri 80 ile 150 TL arasında değişen fiyatlara satılıyor.

İstanbul-Edirne otobüs biletleri 70 ile 100 TL arasında değişen fiyatlara satılıyor.

İstanbul-Çanakkale otobüs biletleri 100 ile 170 TL arasında değişen fiyatlara satılıyor.

İstanbul-İzmir otobüs biletleri 140 ile 200 TL arasında değişen fiyatlara satılıyor.

Ankara-Trabzon otobüs biletleri 130 ile 200 TL arasında değişen fiyatlara satılıyor.