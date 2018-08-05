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En ucuz kurbanlığın satılacağı il belli oldu

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte kurban kesecekler kurbanlık bakmaya başlarken en ucuz kurbanlığın Adana'da satılacağı belirlendi.

05 Ağustos 2018 Pazar 11:10
En ucuz kurbanlığın satılacağı il belli oldu

Kırmızı Et Birliği, Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, Kasaplar Odası, esnaflar ve belediye temsilcilerinden oluşan komisyon, kurbanlık fiyatlarını belirledi. Kurbanlıkların en ucuz Adana'da satılacağını belirten Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, "Çünkü kurbanlarımız yerli, hakiki, besicilerimizin kendi alın terleri ile besleyip, tüketicilerin hizmetine sunduğu hayvanlar" dedi.

"12 KİLOLUK PAKETLERE İTİBAR EDİLMESİN"

Yağmur, büyükbaş kurbanlıkların kesim ücretinin 350 TL, küçükbaş kurbanlıkların kesim ücretinin 50 TL olduğunu kaydetti. Büyükbaş kurbanlıkların kilosunun 20 TL, küçükbaş kurbanlıkların kilosunun ise 22 TL olacağını açıklayan Yağmur, "Vatandaşların da bilinçli olmaları gerekiyor. Mutlaka kurbanlar kesileceği zaman başlarında durulmalı. Firmalardan, marketlerden koliler halinde 12 kiloluk paketlere itibar etmeyiniz, kesilen hayvanların işaretname ve raporlarını görmeden kesim yaptırmasınlar" diye konuştu.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 11:10
  1. Adana
  2. Kırmızı Et Birliği
  3. Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği
  4. Kasaplar Odası
  5. Kasaplar Odası Başkanı Yağmur

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